Жительницу Череповца задержали по подозрению в убийстве 78-летнего отца

26.10.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 78-летнего местного жителя. В преступлении подозревается его 44-летняя дочь.

«Сообщение о том, что квартире дома на ул. Химиков в г. Череповец находится тело 78-летнего хозяина квартиры, поступило правоохранителям около 22 часов 24 октября 2022 года. Прибывшими на место сотрудниками территориального следственного отдела на голове и туловище погибшего были обнаружены множественные раны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи установили, что к убийству могла быть причастна дочь потерпевшего, которая жила с ним в той же квартире. Женщину задержали и на допросе она призналась в содеянном.

Суд заключил подозреваемую под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. У следствия возникли сомнения по поводу вменяемости женщины. Чтобы установить её психическое состояние, назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Тэги: убийство, родственники, уголовное дело, следствие, психиатрическая экспертиза
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района
На заправке в Чагодощенском районе горел автомобиль «Тойота»
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной

Похожие новости

В Череповце мужчина в ходе ссоры зарезал знакомого

Возбуждено уголовное дело

679
0

Вологжанина осудили за убийство случайной знакомой

Девушке было нанесено не менее пяти ударов по голове бетонной плитой

951
0

Жителя Вашкинского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью

518
0

В Вологодском районе женщина убила своего мужа

Мужчина умер в больнице

1097
0

Житель Белозерска убил своего пасынка и закопал его в огороде

Возбуждено уголовное дело

1243
0

Житель Вологды убил бездомного в подъезде одного из домов

То зашел в подъезд, чтобы переночевать

981
0

В Вохтоге мужчина убил брата и спрятал тело в подвал

Возбуждено уголовное дело

1087
0

В Череповце от ножевых ранений умер 36-летний мужчина

Возбуждено уголовное дело

1001
0

В Бабаевском районе двоих мужчин будут судить за разбой и убийство местного жителя

Незадолго до преступлений они освободились из мест лишения свободы

1156
0

В Вологде мужчина вскрыл дверь в квартиру соседа и убил его за жалобу на громкую музыку

За незаконное проникновение в чужое жилище и убийство суд приговорил его к 10 годам колонии

1256
0

В Вологде нашли подозреваемого в убийстве одного и покушении на убийство ещё трёх человек

Решается вопрос о доставлении 36-летнего ранее судимого подозреваемого в следственные органы

2126
0

В Соколе задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве

Тело убитого обнаружили накануне на скамейке у одного из домов в Соколе

1180
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительницу Череповца задержали по подозрению в убийстве 78-летнего отца
Жителя Чагодощенского района оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление соседки
В Череповце женщина ударила ножом мужчину, который её обидел
В Великоустюгском районе пьяный мужчина украл икону из чужого дома
Жительница Вологды получила условный срок за незаконно использованный маткапитал
Верещагинские дни проходят в Череповце
Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1792
0
26.10.2022 [БлогоVO]

Как я наблюдал солнечное затмение 25 октября 2022. Будни звездочета

68
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

598
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика