Жительницу Череповца задержали по подозрению в убийстве 78-летнего отца

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 78-летнего местного жителя. В преступлении подозревается его 44-летняя дочь.

«Сообщение о том, что квартире дома на ул. Химиков в г. Череповец находится тело 78-летнего хозяина квартиры, поступило правоохранителям около 22 часов 24 октября 2022 года. Прибывшими на место сотрудниками территориального следственного отдела на голове и туловище погибшего были обнаружены множественные раны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи установили, что к убийству могла быть причастна дочь потерпевшего, которая жила с ним в той же квартире. Женщину задержали и на допросе она призналась в содеянном.

Суд заключил подозреваемую под стражу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. У следствия возникли сомнения по поводу вменяемости женщины. Чтобы установить её психическое состояние, назначена судебная психиатрическая экспертиза.