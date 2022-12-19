Постоянная экспозиция картин Владимира Корбакова откроется в Вологде 22 декабря

Торжественное открытие постоянной экспозиции «Владимир Корбаков. Личность. Вдохновение. Мастерство» пройдет в «Доме Корбакова» в Вологде 22 декабря.

Мероприятие будет посвящено 100-летию со дня рождения народного художника России Владимира Корбакова и 20-летию Музейно-творческого центра «Дом Корбакова».

Напомним, в течение нескольких лет в Доме Корбакова размещались временные выставки Вологодской картинной галереи. Но в этом году галерея, наконец, въезжает в новое здание. Поэтому на первом этаже Дома Корбакова выделено место под постоянную экспозицию мастера.

Напомним, Владимир Николаевич Корбаков (1922-2013) – живописец, график, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, почетный гражданин города Вологды и Сокольского муниципального района Вологодской области, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны I степени.

– Творчество Владимира Корбакова – это неограниченная свобода, неисчерпаемое вдохновение и полет фантазии. В жизни и искусстве его влекло все талантливое, неординарное и щедрое на самоотдачу, для него были не приемлемы скука, однообразие и серость, – говорится в анонсе открытия выставки. –

Экспозиция раскрывает историю становления мастера от ученика реставратора до академика, повествуя о его семье, фронтовой биографии и годах учебы в Москве, творческой и общественной деятельности после возвращения в Вологду. Документальная часть экспозиции представляет архивные материалы, личные вещи, фотографии разных периодов жизни художника, его письма родным во время войны и учебы, военные и государственные награды. Здесь же демонстрируются видеофрагменты интервью Владимира Корбакова, представлены цитаты искусствоведческих статей о художнике, а также эмоции и впечатления посетителей выставок мастера различных лет.

Бесспорным украшением экспозиции, ее «изюминкой» являются живописные произведения Владимира Корбакова, показывающие степень его высочайшего мастерства и профессионализма. Яркие пейзажи различных уголков родной Вологодчины, колоритные натюрморты, галерея исторических портретов и портретов современников, масштабные, знаковые для художника тематические полотна, а также своеобразный творческий манифест мастера – «Свободный полет над Вологдой» – уверенно подтверждают творческое кредо Владимира Корбакова: «Главное – это волнение души. Пишу так, как будто сердце свое растираю на холсте».