Лекцию об архаических основах народной музыкальной культуры Вологодского края прочтет Галина Парадовская

19.12.2022 [Культура]

Лекцию об архаических основах народной музыкальной культуры Вологодского края прочтет 23 декабря Галина Парадовская.

Галина Петровна Парадовская – профессор кафедры музыкального искусства и образования, руководитель научно-образовательного Центра ТНК ВоГУ, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ.

– Лектор расскажет об изучении, сохранении и восстановлении народных традиций Вологодской области, а также объяснит особенности экспедиционной деятельности Центра ТНК ВоГУ, – говорится в анонсе мероприятия.

Встреча пройдет в рамках библиотечного проекта «Культурные чтения». Это проект позволяет вызвать интерес у людей разного возраста к культурному наследию России через знакомство и общение с людьми, чья жизнь и деятельность связана с развитием культуры, искусства и добровольчества.

Начало лекции 23 декабря в 16:00 в городской библиотеке №6 по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: лекция, культура, музыка, история, народное творчество

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