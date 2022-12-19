В Тотемском районе двоих мужчин осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 147 тысяч рублей

19.12.2022 [Общество]

В Тотемском районе суд вынес приговор двоим жителям Бабушкинского района, признанным виновными в незаконной рубке леса по предварительному сговору.

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемых задержали с поличным на месте делянки в Бабушкинском лесничестве. Не имея соответствующего разрешения, мужчины заготовили 18 елей, чем причинили лесному фонду РФ ущерб в 147 365 рублей.

«В судебном заседании вину в совершении преступления подсудимые признали в полном объеме», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд по совокупности обстоятельств дела и характеристик личностей подсудимых назначил одному из них наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей, а его ранее судимому подельнику — один год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с каждого из осуждённых взыскали по 73682 рубля 50 копеек в счёт возмещения причинённого преступлением ущерба.

Тэги: черные лесорубы, уголовное дело, суд, приговор

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