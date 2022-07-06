В Бабушкинском районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 147 тысяч рублей

06.07.2022 [Происшествия]

В Бабушкинском районе полицейские поймали с поличным двоих мужчин, незаконно заготавливавших лес.

«На месте незаконной делянки оперативники обнаружили 18 спиленных деревьев хвойных пород. Общий ущерб лесному фонду составил порядка 147 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту незаконной рубки лесных насаждений в отношении 40-летнего и 38-летнего задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до семи лет лишения свободы. Младшего подозреваемого поместили в СИЗО, а старшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

По данным департамента лесного комплекса Вологодской области, за первую половину 2022 года в регионе было выявлено 67 фактов незаконных рубок леса. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тэги: черные лесорубы, лес, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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