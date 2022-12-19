Череповчане просят помощи у Санты Жукова для девочки больной раком

В преддверии новогодних праздников, российский певец, бизнесмен и музыкант, солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков превращается в Санту Жукова, чтобы исполнять желания. Череповчане решили в этом году также обратиться к нему, чтобы помочь девочке больной раком.

Санта Жуков - это акция добрых дел. Каждый год россияне пишут свои письма Санте, а он на них откликается по мере возможности.

«Санта Жуков — моя любимая ежегодная акция добрых дел и исполнения желаний. Что сделать, чтобы Санта получил ваше письмо? Пишите самые важные и заветные желания в комментариях под постом. Рассказывайте свои истории — как, где и почему родилась ваша большая мечта. Отмечайте друзей, которые тоже ждут подарков и новогоднего чуда. Каждый день я буду читать ваши письма с самыми трогательными и искренними желаниями, и уже через неделю выберу счастливчиков, с которыми случится новогоднее чудо! Ну, и помните, сказки случаются с теми, кто в них верит», — пишет Сергей Жуков.

Уже десятки вологжан присоединились к просьбе помочь Полине Морозовой из поселка Суда. Написать комментарий можно здесь. Чем больше людей поучаствует, тем выше вероятность того, что #СантаЖуков обратит внимание на Полю и поможет ей.

Ранее NewsVo писал, что 17-летняя школьница из Суды перенесла трансплантацию костного мозга и высокодозную химиотерапию, но для выздоровления этого оказалось недостаточно. Возможности и методы лечения для Полины в России закончились.

Первый раз острый лимфобластный лейкоз дал о себе знать, когда Полине было 10 лет. В июле 2016 года девочку госпитализировали в гематологическое отделение череповецкой детской больницы. Девочка лечилась 8 месяцев, и болезнь отступила. Как оказалось, на время. В прошлом году Полина вновь стала чувствовать себя плохо. На коже по всему телу появились высыпания, но лечение у дерматолога не помогло. Девочка сдала анализ крови, который показал резкое повышение лейкоцитов в крови. Полине диагностировали бифенотипический лейкоз с перестройкой гена PICALM. Из всех российских клиник откликнулась только одна, клиника имени Блохина в Москве.



С сентября прошлого года по январь нынешнего Полина прошла несколько блоков химиотерапии, а в январе ей сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал папа девочки. После пересадки костного мозга организм остался без иммунитета, были побочные эффекты, инфекции.



В мае Полину должны были выписывать из клиники, но обнаружилось уплотнение в молочной железе, которое быстро увеличивалось. Врачи долго не могли поставить диагноз. На УЗИ нашли опухоль и во второй молочной железе. Из-за новообразований у Полины резко упало зрение на левом глазу. В июле девочку госпитализировали, она прошла еще три блока высокодозной химиотерапии. Но ничего не помогло. Возможности и методы лечения в России закончились. И Полину отправили домой на паллиатив.

Но родители девочки решили не сдаваться. Помочь решили врачи из Израиля. Для операции там потребовались большие средства. Сумма просто заоблачная для обычной семьи — 27 млн рублей. Но часть этих денег удалось собрать, благодаря пожертвованиям осенью. Сейчас Полина находится в Израиле, но, чтобы продолжить лечение по состоянию на 18 декабря, ей требуется еще 5,3 млн рублей.



Что интересно, под капельницами Полина не забывает о школе. Учится дистанционно. Вчера было три урока — английский, русский и физика. Семья рада любой помощи!



Группа поддержки Полины: https://vk.com/polina_leukemia_help



Помочь Полине можно любым удобным переводом на карту:



• Сбербанк: 2202 2036 4363 6139

• Райффайзенбанк: 2200 3005 1105 1607

• Телефон: +7 921 733-57-18

• Получатель: Морозова Зинаида Владимировна (мама Полины)

• Группа ВК: https://vk.com/polina_leukemia_help