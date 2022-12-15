Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака

15.12.2022 [Общество]

Полина Морозова с 12 декабря находится в Израиле в стационаре. Диагноз — рак крови. 

16-летняя Полина Морозова мечтает поступить в институт. Летом она окончила 9 классов с отличием, находясь в онкологической клинике в Москве. Девушка строила планы на жизнь, но в России для нее закончились методы лечения. Тогда было решено собирать деньги на лечение в Израиле. 

Первый раз острый лимфобластный лейкоз. дал о себе знать, когда Полине было 10 лет.  В июле 2016 года девочку госпитализировали в гематологическое отделение череповецкой детской больницы. Девочка лечилась 8 месяцев, и болезнь отступила. Как оказалось, на время. В прошлом году Полина вновь стала чувствовать себя плохо. На коже по всему телу появились высыпания, но лечение у дерматолога не помогло. Девочка сдала анализ крови, который показал резкое повышение лейкоцитов в крови. Полине диагностировали бифенотипический лейкоз с перестройкой гена PICALM. Из всех российских клиник откликнулась только одна, клиника имени Блохина в Москве.

С сентября прошлого года по январь нынешнего Полина прошла несколько блоков химиотерапии, а в январе ей сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал папа девочки. После пересадки костного мозга организм остался без иммунитета, были побочные эффекты, инфекции.

В мае Полину должны были выписывать из клиники, но обнаружилось уплотнение в молочной железе, которое быстро увеличивалось. Врачи долго не могли поставить диагноз. На УЗИ нашли опухоль и во второй молочной железе. Из-за новообразований у Полины резко упало зрение на левом глазу. В июле девочку госпитализировали, она прошла еще три блока высокодозной химиотерапии. Но ничего не помогло. Возможности и методы лечения в России закончились. И Полину отправили домой на паллиатив.

Но родители девочки решили не сдаваться. Помочь решили врачи из Израиля. Для операции там потребовались большие средства. Сумма просто заоблачная для обычной семьи — 27 млн рублей. Но часть этих денег удалось собрать, благодаря пожертвованиям осенью. Сейчас Полина находится в Израиле, но, чтобы продолжить лечение ей требуется еще 6,7 млн рублей. 

Что интересно, под капельницами Полина не забывает о школе. Учится дистанционно. Вчера было три урока — английский, русский и физика. Семья рада любой помощи!

Группа поддержки Полины: https://vk.com/polina_leukemia_help


Помочь Полине можно любым удобным переводом на карту:

• Сбербанк: 2202 2036 4363 6139
• Райффайзенбанк: 2200 3005 1105 1607
• Телефон: +7 921 733-57-18
• Получатель: Морозова Зинаида Владимировна (мама Полины)
• Группа ВК: https://vk.com/polina_leukemia_help

 

Тэги: рак крови, сборы, взаимопомощь

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака
В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Эксперты Роскачества предупредили родителей, что новогодние подарки наполняют вредными для детей сладостями
Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге
В одном из баров Вологды юноша украл банковскую карту и платил ей за напитки
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7144
0
14.12.2022 [БлогоVO]

Какую красоту сделала на своей территории кондитерская фабрика «АтАг» в Шексне!

826
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

515
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика