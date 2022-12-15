Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака

Полина Морозова с 12 декабря находится в Израиле в стационаре. Диагноз — рак крови.

16-летняя Полина Морозова мечтает поступить в институт. Летом она окончила 9 классов с отличием, находясь в онкологической клинике в Москве. Девушка строила планы на жизнь, но в России для нее закончились методы лечения. Тогда было решено собирать деньги на лечение в Израиле.

Первый раз острый лимфобластный лейкоз. дал о себе знать, когда Полине было 10 лет. В июле 2016 года девочку госпитализировали в гематологическое отделение череповецкой детской больницы. Девочка лечилась 8 месяцев, и болезнь отступила. Как оказалось, на время. В прошлом году Полина вновь стала чувствовать себя плохо. На коже по всему телу появились высыпания, но лечение у дерматолога не помогло. Девочка сдала анализ крови, который показал резкое повышение лейкоцитов в крови. Полине диагностировали бифенотипический лейкоз с перестройкой гена PICALM. Из всех российских клиник откликнулась только одна, клиника имени Блохина в Москве.



С сентября прошлого года по январь нынешнего Полина прошла несколько блоков химиотерапии, а в январе ей сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал папа девочки. После пересадки костного мозга организм остался без иммунитета, были побочные эффекты, инфекции.



В мае Полину должны были выписывать из клиники, но обнаружилось уплотнение в молочной железе, которое быстро увеличивалось. Врачи долго не могли поставить диагноз. На УЗИ нашли опухоль и во второй молочной железе. Из-за новообразований у Полины резко упало зрение на левом глазу. В июле девочку госпитализировали, она прошла еще три блока высокодозной химиотерапии. Но ничего не помогло. Возможности и методы лечения в России закончились. И Полину отправили домой на паллиатив.

Но родители девочки решили не сдаваться. Помочь решили врачи из Израиля. Для операции там потребовались большие средства. Сумма просто заоблачная для обычной семьи — 27 млн рублей. Но часть этих денег удалось собрать, благодаря пожертвованиям осенью. Сейчас Полина находится в Израиле, но, чтобы продолжить лечение ей требуется еще 6,7 млн рублей.



Что интересно, под капельницами Полина не забывает о школе. Учится дистанционно. Вчера было три урока — английский, русский и физика. Семья рада любой помощи!



Группа поддержки Полины: https://vk.com/polina_leukemia_help



Помочь Полине можно любым удобным переводом на карту:



• Сбербанк: 2202 2036 4363 6139

• Райффайзенбанк: 2200 3005 1105 1607

• Телефон: +7 921 733-57-18

• Получатель: Морозова Зинаида Владимировна (мама Полины)

• Группа ВК: https://vk.com/polina_leukemia_help