Прокуратура через суд взыскала 358 тысяч рублей с бывшего замначальника колонии в Шексне, осуждённого за взятки

В Шекснинском районе суд рассмотрел иск районной прокуратуры о взыскании с бывшего заместителя начальника колонии № 17 денег, полученных в качестве взятки.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2021 году осуждённый был признан виновным в серии коррупционных преступлений: так, например, в течение нескольких лет мужчина, используя должностное положение, оказывал покровительство фирме из другого региона, помогая заключать контракты на поставку товаров для нужд колонии. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Ведомство просило суд взыскать с мужчины больше 358 тысяч рублей. Решением суда исковые требования были удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.