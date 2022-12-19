Прокуратура через суд взыскала 358 тысяч рублей с бывшего замначальника колонии в Шексне, осуждённого за взятки

19.12.2022 [Общество]

В Шекснинском районе суд рассмотрел иск районной прокуратуры о взыскании с бывшего заместителя начальника колонии № 17 денег, полученных в качестве взятки.

Как NewsVO сообщал ранее, в 2021 году осуждённый был признан виновным в серии коррупционных преступлений: так, например, в течение нескольких лет мужчина, используя должностное положение, оказывал покровительство фирме из другого региона, помогая заключать контракты на поставку товаров для нужд колонии. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Ведомство просило суд взыскать с мужчины больше 358 тысяч рублей. Решением суда исковые требования были удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Тэги: колония, взятки, прокуратура, взыскание, суд, решение суда

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