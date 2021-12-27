Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки

27.12.2021 [Происшествия]

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 17 в Шексне, признанному виновным в серии коррупционных преступлений.

Как NewsVO сообщал ранее, подозреваемый был задержан в августе 2020 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, в течение нескольких лет мужчина, используя должностное положение, оказывал покровительство фирме из другого региона, помогая заключать контракты на поставку товаров для нужд колонии.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый получал взятки и от других коммерческих фирм, в частности, за заключение госконтрактов на поставку швейной фурнитуры и ткани для нужд колонии. Общая сумма взяток составила больше 390 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий на территории Вологодской, Московской, Саратовской, Ивановской, Владимирской областей, Краснодарского и Алтайского края, Республики Беларусь. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого в виде транспортного средства и денежных средств наложен арест на сумму, превышающую 950 000 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Тэги: колония, взятки, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка

Похожие новости

Исправительную колонию №4 в Соколе спустя год после решения суда оборудовали радиоточками

Теперь осуждённые смогут слушать радиопередачи в свободные от работы часы

720
0

За телефонный терроризм суд приговорил жителя Череповца к полутора годам колонии

Вечером 8 августа 2021 года мужчина заявил в ФСБ о минировании школы в Вологде и других готовящихся терактах

1658
0

Вологодская осужденная сняла фильм про один день из жизни в колонии

В женской исправительной колонии №2, расположенной в деревне Княгинино Вологодского района, в необычном формате прошел День открытых дверей

2045
0

Вологодский областной суд оставил без изменений решение по условно-досрочному освобождению экс-председателя избиркома Коми

В 2019 году Елену Шабаршину признали виновной в получении взятки в 1,5 млн рублей от члена правительства республики

2239
0

Напавший на сотрудника колонии в Великом Устюге заключенный предстанет перед судом

Инцидент произошёл 19 ноября 2020 года. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

1183
0

Отбывавшую наказание в вологодской колонии экс-главу избиркома Коми освободили условно-досрочно

В 2019 году Елену Шабаршину признали виновной в получении взятки в 1,5 млн рублей от члена правительства республики

2065
0

Тарногжанин пытался с помощью квадрокоптера передать телефоны в колонию

Суд привлёк его к административной ответственности и оштрафовал на 4000 рублей

1173
0

Экс-замначальника колонии в Шексне будут судить за взятки и злоупотребление полномочиями

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила областная прокуратура

1889
0

Жителя Вытегорского района приговорили к трем годам колонии за секс с 13-летней девочкой

Инцидент произошел в одном из поселков района в сентябре 2020 года

1523
0

Вологжанин пытался пронести на территорию колонии телефон в трусах

Суд оштрафовал его на 3000 рублей

1024
0

Администрацию исправительной колонии в Соколе обязали установить радиоточки на территории учреждения

Прокурорская проверка пришла к выводу, что в ИК-4 нарушаются права осужденных на прослушивание радиопередач

1870
0

Экс-начальника колонии в Устюжне осудили за присвоение 605 тысяч рублей

Его на два года лишили права заниматься деятельностью, «связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий» в госорганах

2162
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодскому губернатору вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»
Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки
Банк, который всегда поддержит
Жителю Великого Устюга грозит до 10 лет лишения свободы за серию разбоев
В больницах Вологодской области закрывают часть ковидных коек
В Вологде рухнул еще один дом Шахова. На этот раз пряничный
В Вологде осужденные будут работать на подшипниковом заводе
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6871
0
27.12.2021 [БлогоVO]

Наша станция скорой медицинской помощи имени Н.Л. Турупанова отмечает 100-летие со дня образования

254
0
27.12.2021 [Обзор Прессы]

«Через 50 лет об этом процессе будут писать как о позорном процессе»

222
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика