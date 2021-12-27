Бывший замначальника колонии в Шексне получил восемь лет лишения свободы за взятки

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 17 в Шексне, признанному виновным в серии коррупционных преступлений.

Как NewsVO сообщал ранее, подозреваемый был задержан в августе 2020 года по подозрению в получении взяток. По версии следствия, в течение нескольких лет мужчина, используя должностное положение, оказывал покровительство фирме из другого региона, помогая заключать контракты на поставку товаров для нужд колонии.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый получал взятки и от других коммерческих фирм, в частности, за заключение госконтрактов на поставку швейной фурнитуры и ткани для нужд колонии. Общая сумма взяток составила больше 390 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий на территории Вологодской, Московской, Саратовской, Ивановской, Владимирской областей, Краснодарского и Алтайского края, Республики Беларусь. По ходатайству следствия на имущество обвиняемого в виде транспортного средства и денежных средств наложен арест на сумму, превышающую 950 000 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.