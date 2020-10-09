В отношении замначальника колонии в Шексне возбудили еще одно дело о взятке

Бывший заместитель начальника исправительной колонии № 17 в Шексне стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке. Новый эпизод выявили в ходе расследования предыдущего.

— По версии следствия, в 2015 году между ФКУ ИК-17 и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на поставку швейной фурнитуры для нужд учреждения, как с единственным поставщиком. После его исполнения руководитель поставщика и заместитель начальника колонии достигли договоренности о том, что подозреваемый за денежное вознаграждение обеспечит и дальнейшее заключение подобных контрактов, а также приемку товара и его оплату, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как полагают следователи, мужчина передал представителю фирмы реквизиты своей банковской карты, на которую получил в качестве взятки 30 тысяч рублей. После этого контракты при покровительстве подозреваемого заключались с организацией регулярно на протяжении нескольких лет.

Как ранее сообщал NewsVo, изначально подозреваемый был задержан в августе 2020 года за то, что, как полагают следователи, используя должностное положение, оказывал за взятку покровительство коммерческой фирме из другого региона. За содействие в заключение контрактов по поставке товаров он получил путем переводов на банковские карты 164 тысячи рублей.

Были проведены обыски по месту работы и жительства мужчины. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, из органов ФСИН России подозреваемого уволили.

Обстоятельства преступления устанавливаются.