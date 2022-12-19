В новогодние праздники через Вологду в Москву будут курсировать дополнительные поезда

19.12.2022 [Общество]

Через Вологодскую область будут ходить дополнительные поезда в Москву. Так, поезд «Котла-Москва» будет ходить ежедневно с 27 декабря по 8 января, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Состав проходит и через станции Вожега, Харовская, Сухона и Вологда в Вологодской области.

Из Вологды в Москву на поезде можно будет уехать с 28 декабря, отправление — в 10.22. Прибытие в столицу в 20.43.

Из Москвы поезда совершат рейсы ежедневно с 29 декабря по 8 января (кроме 1 января). Отправляется состав из столицы в 10.15, прибытие в Вологду в 19.11.

Тэги: поезда, рейсы

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