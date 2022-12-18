Вологжанина будут судить за ДТП с детским автобусом в Ярославской области

18.12.2022 [Общество]

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как NewsVO сообщал ранее, ДТП произошло на 193 километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области 18 декабря 2021 года. Обвиняемый за рулём грузовика с прицепом вёз деревянные брёвна.

«Произошло расцепление прицепа от сцепного устройства, прикрепленного к грузовому автомобилю, в результате которого, прицеп выехал на встречную полосу, двигаясь по инерции, и столкнулся с автобусом, в котором находилась детская спортивная команда», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

В результате несколько детей получили травмы различной степени тяжести. Уголовное дело в отношении вологжанина передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: ДТП, лесовоз, микроавтобус, дети, пострадали дети, уголовное дело

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