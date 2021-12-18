Автобус с юными спортсменами перевернулся в Ярославской области

18.12.2021 [Происшествия]

Автобус с детьми в возрасте от 10 до 12 лет попал в ДТП на 193 километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром 18 декабря.

Сообщается, что в салоне автобуса находились 14 детей и шестеро взрослых, которые направлялись из Ростова в Ярославль на соревнования.

По информации МЧС по Ярославской области, перед автобусом с детьми ехал КамАЗ с прицепом. Прицеп отцепился и бревна рассыпались. Это и стало причиной ДТП. 

В результате аварии водитель автобуса получил перелом руки, у 12 спортсменов ссадины и ушибы. Пострадавших отправили в медицинское учреждение на осмотр, но госпитализация им не потребовалась. Еще двух детей с ушибами головы доставили в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф.
 

Тэги: Ярославль, ДТП, дети

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