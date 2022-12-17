В Соколе осудили мужчину, который напал с ножом на работницу офиса микрозаймов

В Соколе суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в двух кражах и разбойном нападении.

Как NewsVO сообщал ранее, эпизод с разбоем произошёл в офисе микрокредитной организации на Базарной площади вечером 28 июля. Злоумышленник, угрожая ножом работнице офиса, похитил 30 100 рублей. Потом он связал женщину скотчем, украл из её сумки ещё 100 рублей, запер пострадавшую в помещении и скрылся. Полицейские задержали его по горячим следам: он распивал спиртное рядом с одним из магазинов.

Некоторое время спустя выяснилось, что задержанный причастен к двум эпизодам краж. 4 июля он украл телефон у одной своей знакомой, а через несколько дней похитил телевизор из комнаты другой знакомой. В суде мужчина признал вину и отказался от дачи показаний.

«Сокольский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С осуждённого также взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу работницы микрокредитной организации.