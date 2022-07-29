В Соколе мужчина напал с ножом на работницу офиса микрозаймов и украл у неё 30 тысяч рублей

В Соколе полицейские по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов на Базарной площади. Сообщение об инциденте поступило 28 июля в 18:30.

«Злоумышленник, угрожая ножом, похитил у женщины 30 тысяч рублей, после чего связал ей руки и ноги скотчем. Поугрожав, он запер женщину в помещении, а потом скрылся. Нападавшего не смутил тот факт, что точка микрозайма находится в месте с массовым пребыванием людей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Получив описание подозреваемого, полицейские составили ориентировку. Схожего по приметам мужчину заметили на перекрёстке улиц Кирова и Советской. Он распивал спиртное рядом с магазином.

«Патрульные изъяли у мужчины 30 тысяч рублей, однако тот пояснил, что якобы заработал их в командировке. Налетчика опознала потерпевшая и свидетели, заметившие, как он выходил из помещения микрофинансовой организации», — также говорится в сообщении пресс-служба областного УМВД.

Задержанного, ранее судимого за тяжкое преступление, поместили в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Располагающих информацией о других противоправных действиях мужчины или пострадавших от его действий просят обратиться в МО МВД России «Сокольский» по телефону 8(81733) 2-35-44 или «02».