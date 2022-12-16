В Вашкинском районе мужчина, устроивший смертельное ДТП, получил условный срок

16.12.2022 [Общество]

В Вашкинском районе суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором один человек погиб и шесть получили травмы.

Как NewsVO сообщал ранее, авария произошла на 201 километре трассы Вологда — Медвежьегорск вечером 13 декабря 2021 года. Недалеко от деревни Еськино столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и «Дэу Джентра». Выяснилось, что подсудимый выехал на полосу встречного движения. Травмы разной степени тяжести получили семь человек. Один из них скончался в больнице на следующий день. Кроме того, одна из пассажирок, получивших тяжёлые травмы, была беременна и из-за аварии потеряла ребёнка.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. Суду пояснил, что до момента ДТП двигался со скоростью, не превышающей 70 км в час, с ближним светом фар, шел снег. Из-за снежной „каши“ на дороге машину повело влево и он пытался выровнять автомобиль, но машина его не слушалась, он не смог удержать автомобиль на своей полосе движения, до момента столкновения не понимал, что выехал на встречную полосу движения», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина принёс извинения всем потерпевшим и сказал, что готов возместить моральный вред и материальный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года. Кроме того, с осуждённого взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и 96 819 рублей возмещения расходов на лечение и погребение ребёнка в пользу потерпевшей. В пользу супруга потерпевшей с мужчины также взыскали 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека, пострадавшие, уголовное дело, суд, приговор

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