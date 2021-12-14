Один человек погиб, шесть получили травмы в ДТП в Вашкинском районе

Крупная авария произошла накануне на 201 километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По информации ГИБДД, в седьмом часу вечера в окрестностях деревни Еськино столкнулись два автомобиля — "Дэу Нексия" и "Дэу Джентра".

Как предварительно установлено, 37-летний водитель Нексии выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Джентрой.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили семь человек. Позже стало известно, что один из пострадавших спустя несколько часов скончался в больнице.

«В областную клиническую больницу были также эвакуированы еще три человека, в том числе беременная женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, в их числе — вторая беременная женщина», — прокомментировал ИА «Вологда Регион» начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Как рассказали в региональном УМВД, от полученных травм скончался пассажир ДЭУ Нексии, который был доставлен в Вашкинскую ЦРБ в состоянии комы. У водителя этой же машины диагностированы переломы левой ноги, еще один пассажир получил травму позвоночника.

У водителя Дэу Джентры ушибы грудной клетки и травма коленного сустава, его 28-летний пассажир получил ушибы грудной клетки и правой голени. Обе беременные женщины также находились в Джентре. У одной из них ушибленная рана головы, у второй подозрение на перелом ребер.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».