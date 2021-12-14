Один человек погиб, шесть получили травмы в ДТП в Вашкинском районе

14.12.2021 [Происшествия]

Крупная авария произошла накануне на 201 километре трассы Вологда — Медвежьегорск. По информации ГИБДД, в седьмом часу вечера в окрестностях деревни Еськино столкнулись два автомобиля — "Дэу Нексия" и "Дэу Джентра".

Как предварительно установлено, 37-летний водитель Нексии выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Джентрой.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили семь человек. Позже стало известно, что один из пострадавших спустя несколько часов скончался в больнице.

«В областную клиническую больницу были также эвакуированы еще три человека, в том числе беременная женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, в их числе — вторая беременная женщина», — прокомментировал ИА «Вологда Регион» начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

Как рассказали в региональном УМВД, от полученных травм скончался пассажир ДЭУ Нексии, который был доставлен в Вашкинскую ЦРБ в состоянии комы. У водителя этой же машины диагностированы переломы левой ноги, еще один пассажир получил травму позвоночника.

У водителя Дэу Джентры ушибы грудной клетки и травма коленного сустава, его 28-летний пассажир получил ушибы грудной клетки и правой голени. Обе беременные женщины также находились в Джентре. У одной из них ушибленная рана головы, у второй подозрение на перелом ребер.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

 

Тэги: ДТП, погибший

ТОП НЕДЕЛИ

Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе
«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили

Похожие новости

Водитель Дэу Нексии погиб под Грязовцем в результате столкновения легковушки с тягачом

Авария произошла сегодня ночью на трассе Москва — Архангельск

44
0

В Череповце спасатели достали женщину из машины, попавшей в аварию

54-летнюю пострадавшую передали бригаде скорой помощи

1417
0

Тотемский маслозавод взыскал с башкирской организации почти 1 млн рублей убытков за ДТП

Авария, с которой разбирался арбитражный суд, произошла два года назад на трассе Чекшино — Тотьма — Никольск

1018
0

В Тарногском районе «Рено Логан» насмерть сбил женщину

Авария произошла сегодня утром на трассе Костылево — Тарнога

1575
0

Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе

Авария произошла накануне вечером на трассе Москва — Архангельск

2133
0

Житель Казани получил травмы в ДТП в Великом Устюге

Происшествие случилось сегодня утром в районном центре

754
0

Пьяный вологжанин без прав на «Мерседесе» врезался в дерево

Происшествие случилось накануне в Вологде

885
0

Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП в Вологодском районе

Авария случилась на трассе Вологда — Ростилово

1459
0

Водитель грузовика погиб в ДТП в Череповецком районе

Авария произошла на 152 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 3 декабря в 11:45

1391
0

В Шекснинском районе «Фольксваген Поло» съехал в кювет и опрокинулся

Водитель получил травмы

882
0

На трассе в Сокольском районе автомобиль «Шевроле Авео» въехал в стоящий грузовик

Водитель легковушки — 32 летняя женщина — госпитализирована с травмами

1139
0

В Череповце «Инфинити» врезался в столб

Водитель авто госпитализирован с травмами

1723
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Водитель Дэу Нексии погиб под Грязовцем в результате столкновения легковушки с тягачом
Транспортными потоками на вологодских улицах будет управлять интеллектуальная система
Один человек погиб, шесть получили травмы в ДТП в Вашкинском районе
Лондонская компания должна вернуть Череповецкому ФМК 4500 Евро за не оказанную услугу
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Вологодской области достиг 55,4%.
В Соколе появится жилой комплекс из деревянных многоэтажек
Вологодский многопрофильный лицей вошел в число лучших школ России
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5765
0
13.12.2021 [БлогоVO]

Новогодних ярмарок в Череповце будет больше

242
0
13.12.2021 [Обзор Прессы]

В пилотном запуске

290
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика