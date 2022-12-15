Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге

15.12.2022 [Культура]

Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, пройдет в Санкт-Петербурге 19 декабря.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году в Вологодской области проходил первый в России документальный кинокампус, в рамках которого участники работали над созданием нескольких документальных историй под руководством кураторов. Затем все истории были объединены в один документальный фильм.

В финальный монтаж единого полнометражного документального фильма «Северяне» были собраны шесть историй:

  • «Капитан» Егора Двойнова (г. Вологда);
  • «Стерпится, слюбится» Дмитрия Мухина (г. Вологда);
  • «Учитель тишины» Василия Фадеева (д. Орловка, Тотемский район);
  • «Лабиринт памяти» Татьяны Фокиной и Вадима Шекуна (г. Вологда);
  • «Дом» Наталии Сухоруковой (г. Череповец);
  • «Озеро Гагарье» Германа Шаманина.

Предпоказ фильма «Северяне» состоится 19 декабря в 15:00 в Президентской библиотеке по адресу:Санкт-Петурбург, Сенатская площадь, д.3.

В предпоказе примут участие создатели фильма: продюсер Николай Котяш и участники кинолаборатории.

Зарегистрироваться для участия можно до 12:00 до 16 декабря, также необходимо подтвердить личное присутствие по телефонам: 305-16-35; +7 921 594-16-13 или по электронной почте: [email protected], Елена Смолина.

Аккредитация для представителей СМИ – до 12:00 16 декабря 2022 года на [email protected], [email protected] Татьяне Печниковой, телефоны: 8 (812) 305-16-21, доб. 534; моб. +7 921 998-06-78.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1.

Проект «Документальный кинокампус «Северяне» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Тэги: кино, документальное видео, показ

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

Похожие новости

День короткометражного кино пройдет 24 декабря в Вологде, Череповце и Шексне

В Вологде показы пройдут в кинозале «1000 & 1 фильм». Вход свободный

234
0

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

Увидеть кинооборудование можно в кинозале «1000 & 1 фильм»

1165
0

Череповецкий режиссер обратился к президенту с жалобой на правительство Вологодской области

По мнению режиссера, его работы незаслуженно игнорируются проходящими в регионе фестивалями

1283
0

Фестиваль туристического кино «Свидание с Россией» пройдет в Вологодской области с 30 ноября по 4 декабря

Вход свободный

1769
0

Писатель и режиссер Лев Наумов прочтет в Вологде две лекции 26 и 27 ноября

В субботу – «Когда закончилось прошлое? История искусства до и во время модернизма», в воскресенье – «Кино как искусство видеть сны»

824
0

Встреча с оператором фильмов «Калина красная» и «Целуются зори» пройдет в Вологде 23 ноября

Анатолий Заболоцкий предстанет перед вологжанами не только как кинооператор, но и как фотохудожник

813
0

Показы Международного студенческого фестиваля ВГИК пройдут в Вологде и Череповце

Вход свободный

978
0

Приключенческий фильм о поисках библиотеки Ивана Грозного идет в кинотеатрах Вологды

Съемки некоторых сцен этого фильма проходили в Кирилловском районе Вологодской области

803
0

Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября

Прочтет лекцию Лев Наумов – писатель, драматург, режиссер

1022
0

Показы Международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс» пройдут в Вологде 24-30 октября

Вход свободный

958
0

Начались съёмки фильма «Мой дом – Вологодчина» об уникальной красоте региона

Премьера картины запланирована на лето 2023 года

1243
0

Фильм «Межсезонье» Александра Ханта получил приз зрительских симпатий Дней VOICES

Фестиваль завершился в Вологде в минувшее воскресенье

1008
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака
В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Эксперты Роскачества предупредили родителей, что новогодние подарки наполняют вредными для детей сладостями
Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге
В одном из баров Вологды юноша украл банковскую карту и платил ей за напитки
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7144
0
14.12.2022 [БлогоVO]

Какую красоту сделала на своей территории кондитерская фабрика «АтАг» в Шексне!

826
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

515
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика