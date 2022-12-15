Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге

Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, пройдет в Санкт-Петербурге 19 декабря.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году в Вологодской области проходил первый в России документальный кинокампус, в рамках которого участники работали над созданием нескольких документальных историй под руководством кураторов. Затем все истории были объединены в один документальный фильм.

В финальный монтаж единого полнометражного документального фильма «Северяне» были собраны шесть историй:

«Капитан» Егора Двойнова (г. Вологда);

«Стерпится, слюбится» Дмитрия Мухина (г. Вологда);

«Учитель тишины» Василия Фадеева (д. Орловка, Тотемский район);

«Лабиринт памяти» Татьяны Фокиной и Вадима Шекуна (г. Вологда);

«Дом» Наталии Сухоруковой (г. Череповец);

«Озеро Гагарье» Германа Шаманина.

Предпоказ фильма «Северяне» состоится 19 декабря в 15:00 в Президентской библиотеке по адресу:Санкт-Петурбург, Сенатская площадь, д.3.

В предпоказе примут участие создатели фильма: продюсер Николай Котяш и участники кинолаборатории.

Зарегистрироваться для участия можно до 12:00 до 16 декабря, также необходимо подтвердить личное присутствие по телефонам: 305-16-35; +7 921 594-16-13 или по электронной почте: [email protected], Елена Смолина.

Аккредитация для представителей СМИ – до 12:00 16 декабря 2022 года на [email protected], [email protected] Татьяне Печниковой, телефоны: 8 (812) 305-16-21, доб. 534; моб. +7 921 998-06-78.

В письме необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серию, номер, место регистрации), перечень проносимой аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.

Вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной регистрации и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2; участников и гостей мероприятия – через подъезд № 1.

Проект «Документальный кинокампус «Северяне» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.