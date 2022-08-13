Первый в России документальный кинокампус пройдет в Вологодской области с 21 по 30 августа

13.08.2022 [Культура]

Первый в России документальный кинокампус «Северяне» пройдет в селе Шелота Вологодской области с 21 по 30 августа.

Ранее NewsVo рассказывал, что в рамках кинокампуса «Северяне» участники самостоятельно создают фильм о традициях и культуре северных деревень. 

Творческая лаборатория работала в течение четырех месяцев. Участники встречались с кураторами и работали над проектом. 

В мае этого года прошел открытый питчинг в Вологде, на котором участники презентовали десять своих историй. После питчинга были начаты съемки разработанных ими проектов.

На кампус в Шелоте участники привезут отснятый материал и вместе с кураторами и руководителями проекта будут определять монтаж будущего полнометражного фильма. Также здесь планируется доснять эпизоды, которые соединят все истории участников лаборатории воедино.

Сообщается, что оператором этих связующих линий станет оператор-постановщик Айрат Ямилов – номинант на премию Ника, режиссером – режиссер неигрового кино Ксения Охапкина – член Гильдии документалистов России, номинант на премию «Оскар».

– Осенью, после кинокампуса, из полученного материала будет смонтирован полнометражный документальный фильм «Северяне», который в конце этого года будет представлен на пресс-показе в Русском Географическом Обществе, – рассказала NewsVo Полина Подобед, руководитель пресс-службы документального кинокампуса «Северяне». 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 

Среди партнеров проекта: киностудия «Ленфильм», портал Moviestart, Молодежный центр Союза кинематографистов РФ, Управление культуры и туризма Верховажского района, Галерея «Красный мост», Центр культурных проектов «Фестиваль», Вологодское региональное отделение Российского Фольклорного Союза, режиссерская лаборатория «Кинокоммуна» и другие.

Тэги: съемки фильма, обучение, документальное видео

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