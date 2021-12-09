Авторами документального фильма о культуре северных деревень могут стать жители Вологодской области

09.12.2021 [Культура]

В России начался прием заявок на первый документальный кинокампус «Северяне». Его участники пройдут подготовку и самостоятельно создадут фильм о традициях и культуре северных деревень.

– Проект «Северяне» – уникальное антропологическое исследование, в котором жители северной деревни будут показаны глазами земляков – режиссеров из региона. 10 участников из Вологодской области, прошедшие конкурсный отбор, разработают и реализуют проект своего фильма под руководством куратора. В течение года все истории соберутся в единый полнометражный документальный фильм «Северяне», – сообщает cultinfo.ru.

Художественный руководитель проекта – режиссёр документального кино Ксения Охапкина, призер международного кинофестиваля в Карловых Варах, номинант на премию «Оскар». 
Среди экспертов – оператор-постановщик Айрат Ямилов (номинант на премию «Ника»), режиссёр документального кино Владислав Гришин (лауреат премии «Золотой орёл»). Продюсер проекта – Николай Котяш.

– Стать участниками проекта могут жители Вологодской области старше 18 лет, готовые поделиться живой, интересной и аутентичной историей про жителей северных деревень. Им нужно прочитать регламент, заполнить заявку на сайте northernpeople.ru (или отправить по почте), пройти собеседование с художественным руководителем кинокампуса. Заявки принимаются до 4 февраля. Участие в проекте бесплатное, – сообщают организаторы.

Документальная лаборатория и кинокампус пройдут в Вологодской области в следующем году с марта по август. Выпуск фильма запланирован на декабрь 2022 года. 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди партнёров проекта – киностудия «Ленфильм», портал Moviestart, Молодёжный центр Союза кинематографистов РФ, управление культуры и туризма Верховажского района, Центр культурных проектов «Фестиваль», режиссёрская лаборатория «Кинокоммуна» и другие.
 

Тэги: съемки, документальное видео

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек

Похожие новости

«Одевались во все, что могли», – фотограф Роман Ильин рассказал, как в мороз снимал прибытие поезда Деда Мороза

6 декабря температура под Вологдой опускалась до -25 градусов

519
0

В Ферапонтове начались съемки художественного фильма о библиотеке Ивана Грозного

Эпизоды картины снимают на территории музея фресок Дионисия и на берегу Бородаевского озера

1368
0

Завершено расследование дела череповецких организаторов самой массовой порносети

В ближайшее время дело будет направлено в суд

1571
0

Детективный сериал «Первый отдел» будут снимать в Вологде

Вологжан приглашают принять участие в съёмках

3675
0

Фекла Толстая сняла фильм о Тотьме

Журналист Фекла Толстая, которая сейчас работает на телеканале «Культура», покажет в фильме туристические возможности Тотемского района

848
0

Власти Вологды заявили, что Яна Троянова сама отказалась от предлагаемых площадок для съемки в городе

По словам чиновников, еще 19 апреля было принято решение перенести съемки в Вологодский район

4586
0

Вологжане могут сняться в фильме-авиакатастрофе «Одна»

Для съёмок нужны все возраста и типажи

3595
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце предпринимателя осудили за гибель рабочего на стройке
МегаФон и СИБУР построят самую большую частную сеть Private LTE в России
Авторами документального фильма о культуре северных деревень могут стать жители Вологодской области
Жителей Вологды приглашают принять участие в новогодних благотворительных акциях
В Вологде открыли памятник выдающемуся военачальнику Николаю Петину
Жителя Тотьмы осудили за убийство собутыльника
362 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5458
0
09.12.2021 [БлогоVO]

Google Россия – Год в Поиске 2021

28
0
08.12.2021 [Обзор Прессы]

Во славу Отечества: пионеры Русской Америки

315
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика