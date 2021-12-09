Авторами документального фильма о культуре северных деревень могут стать жители Вологодской области

В России начался прием заявок на первый документальный кинокампус «Северяне». Его участники пройдут подготовку и самостоятельно создадут фильм о традициях и культуре северных деревень.

– Проект «Северяне» – уникальное антропологическое исследование, в котором жители северной деревни будут показаны глазами земляков – режиссеров из региона. 10 участников из Вологодской области, прошедшие конкурсный отбор, разработают и реализуют проект своего фильма под руководством куратора. В течение года все истории соберутся в единый полнометражный документальный фильм «Северяне», – сообщает cultinfo.ru.

Художественный руководитель проекта – режиссёр документального кино Ксения Охапкина, призер международного кинофестиваля в Карловых Варах, номинант на премию «Оскар».

Среди экспертов – оператор-постановщик Айрат Ямилов (номинант на премию «Ника»), режиссёр документального кино Владислав Гришин (лауреат премии «Золотой орёл»). Продюсер проекта – Николай Котяш.

– Стать участниками проекта могут жители Вологодской области старше 18 лет, готовые поделиться живой, интересной и аутентичной историей про жителей северных деревень. Им нужно прочитать регламент, заполнить заявку на сайте northernpeople.ru (или отправить по почте), пройти собеседование с художественным руководителем кинокампуса. Заявки принимаются до 4 февраля. Участие в проекте бесплатное, – сообщают организаторы.

Документальная лаборатория и кинокампус пройдут в Вологодской области в следующем году с марта по август. Выпуск фильма запланирован на декабрь 2022 года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди партнёров проекта – киностудия «Ленфильм», портал Moviestart, Молодёжный центр Союза кинематографистов РФ, управление культуры и туризма Верховажского района, Центр культурных проектов «Фестиваль», режиссёрская лаборатория «Кинокоммуна» и другие.

