Житель Кич-Городецкого района получил четыре года колонии за похищение односельчанина

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признанному виновным в похищении человека.

Как NewsVO сообщал ранее, 21 сентября 2022 года обвиняемый из-за желания отомстить похитил односельчанина. Перед этим между ними произошёл конфликт на дороге. Мужчина схватил потерпевшего за одежду и силой затолкал в багажник авто.

«Далее переместил его на указанном автомобиле в помещение производственной базы, расположенной около д. Черная Кичменгско-Городецкого района, где связал и незаконно удерживал потерпевшего до 04 часов 22 сентября 2022 года, когда его освободил сторож производственной базы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину, а потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, осуждённому назначено окончательное наказание в виде четырёх лет колонии строгого режима.