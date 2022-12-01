Житель Кичменгско-Городецкого района похитил и держал связанным мужчину из-за желания отомстить

В Кичменгско-Городецком районе будут судить похитителя человека. Районной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

Мужчина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). В ходе следствия было установлено, что 21 сентября 2022 года, обвиняемый из-за желания отомстить похитил односельчанина. Последний обидел его родственницу.

«Злоумышленник силой поместил потерпевшего в багажник автомобиля, перевез его в помещение производственной базы, расположенной на территории района, после чего связал его и продолжал незаконно удерживать на протяжении 5 часов, до момента освобождения потерпевшего сторожем производственной базы. Своими действиями обвиняемый незаконно ограничил потерпевшего в физической свободе, в том числе в свободе передвижения и выбора места своего нахождения», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Уголовное дело направлено в Кичменгско-Городецкий районный суд для рассмотрения по существу.