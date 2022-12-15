Жителя Вологды будут судить за причинение смерти супруге по неосторожности

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти супруге по неосторожности.

Как NewsVO сообщал ранее, 20 сентября 2022 года 64-летняя потерпевшая скончалась в больнице от ожогов 70% тела. Выяснилось, что пожар произошёл вечером 19 сентября в квартире дома № 12 по улице Северной. На женщине загорелась одежда. Пожарных никто не вызывал и к тушению они не привлекались.

В качестве предварительной причины пожара называлось неосторожное обращение с огнём со стороны пострадавшей, но следователи выяснили, что к гибели женщины причастен её муж: пьяным он заснул рядом с ней с непотушенной сигаретой, и из-за этого на той загорелась одежда.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.