В Вологде пенсионерка скончалась в больнице от ожогов

21.09.2022 [Происшествия]

20 сентября в больнице в Вологде от ожогов 70% тела скончалась 63-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области со ссылкой на УМВД.

«По предварительной информации, пожар произошел 20 сентября около 19-00 по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 12 в результате воспламенения одежды», говорится в сообщении.

Уточняется также, что пожарных никто не вызывал и к тушению они не привлекались. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнём со стороны потерпевшей.

Ранее NewsVO сообщал, что при аналогичных обстоятельствах погибла 82-летняя жительница Вологодского района.

Тэги: пожар, гибель человека, пенсионерка, одежда

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