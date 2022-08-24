Жительница Вологодского района получила смертельные ожоги у себя на кухне

Жительница поселка Федотово Вологодского района погибла от ожогов. На ней загорелась одежда прямо у нее в квартире.

Сообщение о пожаре в одном из домов поселка Федотово поступило 23 августа в 8 утра.

Огонь разгорелся в однокомнатной квартире 5-этажного, кирпичного, многоквартирного жилого дома. На женщине 1939 года рождения загорелась одежда. Общая площадь пожара составила 0.5 кв. Пострадавшая была госпитализирована в больницу с ожогами тела 2-3 степени 80%. В 15:20 врачами была констатирована смерть.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 83-летней жительницы поселка Федотово

По предварительным данным, возгорание возникло ранним утром 23 августа 2022 года после соприкосновения одежды пожилой женщины, выключавшей подогреваемый на плите чайник, с огнем газовой конфорки. После того, как соседи заметили пожар, на место были вызваны спасатели.

В настоящее время следствием СК назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются причины и очаг пожара. По итогам проверочных мероприятий будет вынесено процессуальное решение.