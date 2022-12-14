Прокуратура провела проверку по факту ДТП со «скорой» в Чагодощенском районе

В Чагодощенском районе прокуратура провела проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло утром 24 октября.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на 3 километре автодороги «Подъезд к посёлку Чагода». «Скорая» выезжала на помощь женщине, пострадавшей в другом ДТП. По пути водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Ответственное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и назначили наказание в виде штрафа.

«Кроме того, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что у водителя санитарного автомобиля отсутствовал допуск к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В связи с инцидентом ведомство внесло главврачу БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» соответствующее представление. Водителей учреждения направили на обучение управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.