Прокуратура провела проверку по факту ДТП со «скорой» в Чагодощенском районе

14.12.2022 [Общество]

В Чагодощенском районе прокуратура провела проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло утром 24 октября.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на 3 километре автодороги «Подъезд к посёлку Чагода». «Скорая» выезжала на помощь женщине, пострадавшей в другом ДТП. По пути водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Ответственное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и назначили наказание в виде штрафа.

«Кроме того, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что у водителя санитарного автомобиля отсутствовал допуск к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В связи с инцидентом ведомство внесло главврачу БУЗ ВО «Чагодощенская ЦРБ» соответствующее представление. Водителей учреждения направили на обучение управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Тэги: ДТП, скорая помощь, прокуратура, проверка

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