Автомобиль медпомощи выехал к пострадавшим в ДТП и тоже попал в аварию

25-летняя женщина пострадала в ДТП, которое произошло 24 октября около 08:30 в Чагодощенском районе на 3-м километре автодороги «Подъезд к поселку Чагода».

По предварительной версии, 54-летний житель поселка Сазоново, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала пассажирка.

На помощь пострадавшей выехал автомобиль медпомощи и тоже попал в ДТП.

Вторая авария произошла около 08:50 в Чагодощенском районе также на 3-м километре автодороги «Подъезд к поселку Чагода».

В данном случае, 40-летний водитель автомобиля медицинской помощи торопился на вызов к пострадавшей в предыдущем ДТП и не справился с управлением. Автомобиль медицинской помощи тоже съехал в кювет и перевернулся.

В результате второго ДТП пострадали водитель УАЗа и его 28-летняя пассажирка.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, пострадавших в обоих ДТП доставил в медучреждение наряд ГИБДД, который оформлял первое ДТП. дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ-2107.