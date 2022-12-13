Научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм: история и современность» пройдет Вологде 1-3 февраля

Специалистов в сфере традиционной народной культуры приглашают принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Традиционный народный костюм: история и современность», которая состоится в Вологде с 1 по 3 февраля 2023 года.
Организаторы мероприятия – Областной центр народной культуры, Вологодская картинная галерея и региональное отделение Российского фольклорного союза.
Тематические направления докладов:
- Проблемы изучения, сохранения и репрезентации традиционных локальных костюмных комплексов.
- Локальные особенности традиционных видов рукоделия как неотъемлемая часть традиционного народного костюма.
- Реконструкция традиционного народного костюма: опыт центров традиционной народной культуры, фольклорно-этнографических студий.
Тематические направления выступлений на круглом столе «Традиционный народный костюм: проблемы сохранения и развития»:
- Народный костюм в современной деятельности фольклорных коллективов, учреждений культуры и образования: традиция или индивидуальное/коллективное творчество?
- Элементы традиционного народного костюма в современной одежде: вопрос актуальности и востребованности.
Также в рамках конференции пройдут:
- пленарное заседание;
- работа секций конференции;
- открытые лекции по традиционному народному костюму сотрудников Российского этнографического музея, в т.ч. главного научного сотрудника отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, доктора исторических наук И.И. Шангиной и ведущего научного сотрудника, хранителя отдела этнографии русского народа Т.А. Зиминой;
- круглый стол «Традиционный народный костюм: проблемы сохранения и развития».
К участию в конференции приглашают специалистов в сфере традиционной народной культуры, сотрудников учреждений культуры и образования, мастеров народных художественных промыслов, руководителей и участников фольклорных коллективов, которые занимаются изучением и сохранением традиционного народного костюма.
Конференция пройдет в новом здании Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, д. 34.
Начало работы конференции 1 февраля 2023 года в 11.00 (дата и время начала конференции будут уточнены дополнительно).
Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2022 года на адрес электронной почты: [email protected]
Подробнее о возможностях и условиях участия можно узнать по ссылке.