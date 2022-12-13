Научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм: история и современность» пройдет Вологде 1-3 февраля

Специалистов в сфере традиционной народной культуры приглашают принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Традиционный народный костюм: история и современность», которая состоится в Вологде с 1 по 3 февраля 2023 года.

Организаторы мероприятия – Областной центр народной культуры, Вологодская картинная галерея и региональное отделение Российского фольклорного союза.

Тематические направления докладов:

Проблемы изучения, сохранения и репрезентации традиционных локальных костюмных комплексов. Локальные особенности традиционных видов рукоделия как неотъемлемая часть традиционного народного костюма. Реконструкция традиционного народного костюма: опыт центров традиционной народной культуры, фольклорно-этнографических студий.

Тематические направления выступлений на круглом столе «Традиционный народный костюм: проблемы сохранения и развития»:

Народный костюм в современной деятельности фольклорных коллективов, учреждений культуры и образования: традиция или индивидуальное/коллективное творчество? Элементы традиционного народного костюма в современной одежде: вопрос актуальности и востребованности.

Также в рамках конференции пройдут:

пленарное заседание;

работа секций конференции;

открытые лекции по традиционному народному костюму сотрудников Российского этнографического музея, в т.ч. главного научного сотрудника отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, доктора исторических наук И.И. Шангиной и ведущего научного сотрудника, хранителя отдела этнографии русского народа Т.А. Зиминой;

круглый стол «Традиционный народный костюм: проблемы сохранения и развития».

К участию в конференции приглашают специалистов в сфере традиционной народной культуры, сотрудников учреждений культуры и образования, мастеров народных художественных промыслов, руководителей и участников фольклорных коллективов, которые занимаются изучением и сохранением традиционного народного костюма.

Конференция пройдет в новом здании Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, д. 34.

Начало работы конференции 1 февраля 2023 года в 11.00 (дата и время начала конференции будут уточнены дополнительно).

Заявки на участие принимаются до 20 декабря 2022 года на адрес электронной почты: [email protected]

Подробнее о возможностях и условиях участия можно узнать по ссылке.