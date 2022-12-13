В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова

13.12.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 51-летнему, 48-летнему и 41-летнему местным жителям, признанным виновными, в зависимости от роли каждого, в похищении и убийстве предпринимателя Александра Лешукова.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего было обнаружено в реке Тошня возле деревни Еремеево Вологодского района 8 июля 2021 года. Подозреваемыми в преступлении оказались деловые партнёры погибшего. Установлено, что мужчины похитили Лешукова вечером 5 июля, избили его и вывезли к деревне Еремеево. Там они избили коммерсанта, а инициатор похищения загнал мужчину реку и не давал выйти, отчего тот утонул.

Осуждённые получили от 5,4 лет до 12 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: убийство, похищение, предприниматель, суд, приговор

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