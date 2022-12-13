В Вологде будут судить мужчину, который 11 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

13.12.2022 [Общество]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственном преступлении, совершённом 11 лет назад.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего 1949 года рождения было обнаружено в подъезде дома на улице Карла Маркса днём 5 февраля 2011 года. Установить личность подозреваемого на первоначальном этапе не удалось. После возобновления дела в апреле 2022 года, следователи установили причастность задержанного к преступлению. Его опознали очевидцы. Мужчину задержали и заключили под стражу.

«По версии следствия, в тот день в 2011 году между находившимися в состоянии алкогольного опьянения знакомыми произошла ссора, в ходе которой один из них более 15 раз ударил руками и ногами по голове, туловищу и конечностям второго, после чего скинул вниз с лестничного марша подъезда», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: гибель человека, избиение, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Череповце третий месяц ищут пропавшую журналистку Светлану Доронину
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
В декабре жители Вологодской области получат квитанцию об уплате взносов на капремонт сразу за два месяца
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

Похожие новости

В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре на складе с углем

Обстоятельства происшествия устанавливаются

241
0

В Вохтоге пенсионерка погибла при пожаре в деревянном доме

Её соседка смогла выбраться на улицу

435
0

В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб

Обстоятельства ДТП устанавливаются

2018
0

Жителя Вологды, который прятался от полицейских в диване, будут судить за причинение смертельной травмы соседке

Тело потерпевшей нашли в закрытой комнате коммуналки 17 августа 2022 года

1347
0

В Чагоде мужчина до смерти избил собутыльника

Он вызвал потерпевшему «скорую», но тот скончался от полученных травм

1601
0

В Междуреченском районе автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пенсионерку

Пассажирку авто госпитализировали с различными травмами

2118
0

Жителя Сокольского района оправдали по уголовному делу о причинении смертельной травмы

Оправдательный вердикт вынесли присяжные

1866
0

В Череповце мужчина избил и задушил собутыльника из-за споров о политике

Погибшим оказался преподаватель местного военного университета

1470
0

В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека

Потерпевший скончался в больнице 29 октября

3587
0

В Шексне женщина случайно убила гостя, которого хотела выгнать из комнаты

Суд приговорил её к шести годам колонии общего режима

1623
0

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в Бабаевском районе

Его тело обнаружили после тушения пожара в селе Борисово-Судское

1329
0

В Бабаевском районе мужчина погиб при пожаре в сарае

Инцидент произошёл в селе Борисово-Судское 1 ноября

797
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На 60 мест для осужденных увеличился исправительный центр в поселке Суда Вологодской области
Научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм: история и современность» пройдет Вологде 1-3 февраля
Фестиваль колокольной музыки пройдет в Вологодской области 5-7 января
Портрет Героя Советского Союза Александра Панкратова появился на стене общежития под Вологдой
23 медали завоевали вологжане на самых масштабных Всероссийских соревнованиях по тхэквондо
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется в Вологде 16 декабря
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6908
0
13.12.2022 [БлогоVO]

1 миллион рублей в день уборка города в будущем году. Сейчас подешевле чуток

413
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

337
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика