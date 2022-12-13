В Вологде будут судить мужчину, который 11 лет назад избил и сбросил с лестницы знакомого

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственном преступлении, совершённом 11 лет назад.

Как NewsVO сообщал ранее, тело потерпевшего 1949 года рождения было обнаружено в подъезде дома на улице Карла Маркса днём 5 февраля 2011 года. Установить личность подозреваемого на первоначальном этапе не удалось. После возобновления дела в апреле 2022 года, следователи установили причастность задержанного к преступлению. Его опознали очевидцы. Мужчину задержали и заключили под стражу.

«По версии следствия, в тот день в 2011 году между находившимися в состоянии алкогольного опьянения знакомыми произошла ссора, в ходе которой один из них более 15 раз ударил руками и ногами по голове, туловищу и конечностям второго, после чего скинул вниз с лестничного марша подъезда», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу.