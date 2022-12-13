На Сухонском КБК приостановлена работа одной из трех линий про производству ДВП

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков ответил на слухи в социальных сетях о закрытии Сухонского КБК. По его словам на предприятии приостановлена работа одной из трех линий производства. Но КБК продолжает работу.

«С удивлением узнал из соцсети о якобы остановке производства плит ДВП на Сухонском КБК и прогнозе сокращения 200 работников. Вечерний визит на предприятие, рабочая встреча с генеральным директором Юрием Блинушовым. Действительно, как и для большинства производств ЛПК, год не простой. За последнее время на КБК проводится крупнейшая модернизация, за два года проинвестировано более 2 млрд. рублей. Достраивается новый энергоцех, установка 3-х газопоршневых турбин и двух котлов к ним позволит сократить себестоимость эл/энергии с 5 руб/ кВт до 2-х. Монтаж новой гофромашины позволит увеличить выпуск гофрокартона с 4,2 млн. квадратных метров в месяц до 5,6. Фактически заново восстановлена 6 км ж/д ветка, не использовавшаяся 16 лет. А это возможность выстроить логистику контейнерных перевозок в Китай», — сообщил заместитель губернатора Михаил Глазков, посетивший предприятие.

Проблемы, однако, на предприятии есть. По словам Глазкова временно и приостановлена работа одной из трёх линий по производству ДВП.

«Всем сотрудникам предложены рабочие места на других производствах, речи о сокращении нет. 45 работников уже переведены на имеющиеся вакансии, ещё 7 рассматривают варианты. Всего на комбинате трудится 1250 человек, каждый сотрудник нужен и важен. Рентабельность по итогам 2022 года будет положительной», — заключили на своей странице в ВК Михаил Глазков.

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