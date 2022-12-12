В Бабаево осудили троих мужчин, которые связали и избили незнакомца

12.12.2022 [Общество]

В Бабаево суд вынес приговор 36-летнему, 29-летнему и 30-летнему местным жителям, признанным виновными в незаконном лишении свободы человека и истязании беспомощного группой лиц по предварительному сговору.

Как NewsVO сообщал ранее, 11 апреля 2022 года 36-летний и 29-летний подсудимые застали 42-летнего потерпевшего в помещении пункта приёма металлолома. Они заподозрили мужчину в краже лома, связали его и избили. Приехавший в это время в приёмку 30-летний обвиняемый присоединился к избиению. Когда мужчины вышли из помещения, пострадавший смог убежать, обратиться за медпомощью и рассказать о случившемся полицейским.

36-летнему осуждённому, с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, назначено окончательное наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима. 29-летний и 30-летний осуждённые получили по четыре года и три с половиной года колонии общего режима соответственно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: лишение свободы, истязание, избиение, металлолом, суд, приговор

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