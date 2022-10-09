Трое жителей Бабаево связали и избили мужчину, которого заподозрили в краже металлолома

09.10.2022 [Происшествия]

В Бабаево следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего, 29-летнего и 28-летнего местных жителей, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в незаконном лишении человека свободы и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«По версии следствия, днем 11 апреля 2022 года находящиеся на территории пункта приема металла в г. Бабаево рабочие, 35 и 28 лет, последний из которых ранее судим, застали 42-летнего местного жителя, пытавшегося, по их мнению, украсть металл. Действуя в группе лиц, фигуранты в отместку за это связали его руки и ноги, ограничив тем самым свободный выход из помещения, после чего нанесли множественные удары по лицу. Приехавший в это время в пункт их 29-летний знакомый, узнав суть происходящего, присоединился к ним, продолжив совершение аналогичных противоправных действий в отношении беспомощного пострадавшего», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Когда мужчины вышли из помещения, пострадавший смог убежать, обратиться за медпомощью и рассказать о случившемся полицейским. Личности подозреваемых установили, их задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: лишение свободы, избиение, уголовное дело

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