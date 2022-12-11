Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок

В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий по мобилизации Дмитрий Николаевич Нестеров, житель Белозерского округа Вологодской области.

Похороны прошли 10 декабря в деревне Борок.

Губернатор Вологодской области в Правительственной телеграмме выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью нашего земляка.

– В ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, житель Белозерского округа Нестеров Дмитрий Николаевич. Встав на защиту нашей Родины в столь непростое для всей страны время, он показал пример смелости, героизма и верного служения Отечеству. Выражаем самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, скорбим вместе с вами. Вечная память! – цитирует слова губернатора администрация Белозерского района.

Ранее NewsVo рассказывал, что 5 декабря днем проходило обучение на артиллерийском полигоне под городом Луга в Ленинградской области, рядом оказались две группы военнослужащих. Одна отрабатывала стрельбу из противотанкового оружия, другая — из автоматических гранатометов. В какой-то момент один из военных (из второй группы) потерял контроль над гранатометом, начал вести стрельбу в разные стороны. Один из снарядов попал в 37-летнего мобилизованного из поселка Борок в Вологодской области. Мужчина скончался на месте.