В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района

В Ленинградской области при проведении учебных стрельб погиб мобилизованный. Сообщает издание «Осторожно.новости». По информации журналистов издания сейчас обстоятельства произошедшего изучают сотрудники военной прокуратуры и полиции



По предварительным данным 5 декабря днем проходило обучение на артиллерийском полигоне под городом Луга, рядом оказались две группы военнослужащих. Одна отрабатывала стрельбу из противотанкового оружия, другая — из автоматических гранатометов. В какой-то момент один из военных (из второй группы) потерял контроль над гранатометом, начал вести стрельбу в разные стороны. Один из снарядов попал в 37-летнего мобилизованного из поселка Борок в Вологодской области. Мужчина скончался на месте.

Смерть мобилизованного подтвердили в Белозерской районной администрации. Там пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье военнослужащего.