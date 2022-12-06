В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района

06.12.2022 [Общество]

В Ленинградской области при проведении учебных стрельб погиб мобилизованный. Сообщает издание «Осторожно.новости». По информации журналистов издания сейчас обстоятельства произошедшего изучают сотрудники военной прокуратуры и полиции

По предварительным данным 5 декабря днем проходило обучение на артиллерийском полигоне под городом Луга, рядом оказались две группы военнослужащих. Одна отрабатывала стрельбу из противотанкового оружия, другая — из автоматических гранатометов. В какой-то момент один из военных (из второй группы) потерял контроль над гранатометом, начал вести стрельбу в разные стороны. Один из снарядов попал в 37-летнего мобилизованного из поселка Борок в Вологодской области. Мужчина скончался на месте. 

Смерть мобилизованного подтвердили в Белозерской районной администрации. Там пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку семье военнослужащего.

Выражаю искренние соболезнования матери солдата, всем родным и близким Дмитрия. Низкий поклон за достойное воспитание сына. Это огромная боль утраты. Жители Белозерского района скорбят вместе с вами. Вечная память, — написал глава Белозерского района Денис Соловьев. 

Тэги: мобилизация

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