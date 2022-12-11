Новые фракции вторсырья можно сдать на экологических акциях в Вологде

11.12.2022 [Общество]

Новые фракции вторсырья можно сдать на экологических акциях в Вологде.

Партнеры общества защиты животных «Велес» начали принимать новые виды вторсырья, поэтому на акциях, организованных «Велесом» вологжане могут сдать новые фракции:

  1. пакеты из-под хлебобулочных изделий 5РР, 
  2. клипсы от хлебных пакетов, 
  3. пластиковые карты, 
  4. фломастеры, 
  5. пустые шариковые ручки со стержнями.

— Наш партнер со временем находит сбыт новых фракций вторсырья, поэтому и мы увеличиваем перечень сбора. «Разнопласт» можно приносить и в стационарные контейнеры, а вот пакетики мы принимаем только на таких акциях, — цитирует руководителя ОЗЖ «Велес» Ольгу Клюквину медиапортал «Добрая Вологда».

Напомним, в категорию «Разнопласт» можно сдавать:

  • Пластмассовые игрушки и их лом;
  • Пластиковая мебель и ее лом;
  • Пластмассовые цветочные горшки и детские горшки.
  • Отходы пластиковых плинтусов и панелей;
  • Плечики для одежды;
  • Зубные щетки;
  • Бамперы от автомашин;
  • Ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов;
  • Пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом;
  • Баночки пластмассовые из-под косметических средств;
  • СД-диски и кассеты от них;
  • Кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты;
  • Палочки пластмассовые от чупа-чупсов;
  • Аксессуары для ванных и туалетных комнат (мыльницы, подставки под зубные щетки, навесные пластиковые полочки и т.д);
  • Канцелярские товары: ручки шариковые со стержнями и без; маркеры; фломастеры; линейки и треугольники пластмассовые; пластмассовые пеналы для ручек и карандашей; 
  • Пластиковые карты;
  • Кассеты для фильтров очистки воды;
  • Тонеры для принтеров;
  • Прочие пластиковые изделия без маркировки кода переработки.

Важно: цветочные горшки с маркировкой 6PS сдавать в 6PS цветной, с маркировкой РЭТ1 - в РЭТ1 не бутылочный (коррекс).

В категорию «Разнопласт» не принимаются:

  • Использованные медицинские шприцы
  • Упаковка (контейнеры) из-под пищевых продуктов.
  • Изделия с маркировкой «3» и «7».
  • Изделия из композитных материалов с маркировкой С/...
  • Тюбики от кремов, лекарств, зубной пасты и т.д.
  • Клеенка;
  • Шторка для ванны.

Даты акций приема вторсырья в декабре этого года вы сможете найти по ссылке.

Напомним, средства, вырученные от сдачи вторсырья, собранного на акциях, организованных «Велесом» идут на содержание животных и их лечение в ветеринарных клиниках.
 

Тэги: вторсырье, Велес, пластик, пластиковые карты

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