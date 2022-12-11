Новые фракции вторсырья можно сдать на экологических акциях в Вологде.

Партнеры общества защиты животных «Велес» начали принимать новые виды вторсырья, поэтому на акциях, организованных «Велесом» вологжане могут сдать новые фракции:

пакеты из-под хлебобулочных изделий 5РР, клипсы от хлебных пакетов, пластиковые карты, фломастеры, пустые шариковые ручки со стержнями.

— Наш партнер со временем находит сбыт новых фракций вторсырья, поэтому и мы увеличиваем перечень сбора. «Разнопласт» можно приносить и в стационарные контейнеры, а вот пакетики мы принимаем только на таких акциях, — цитирует руководителя ОЗЖ «Велес» Ольгу Клюквину медиапортал «Добрая Вологда».

Напомним, в категорию «Разнопласт» можно сдавать :

Пластмассовые игрушки и их лом;

Пластиковая мебель и ее лом;

Пластмассовые цветочные горшки и детские горшки.

Отходы пластиковых плинтусов и панелей;

Плечики для одежды;

Зубные щетки;

Бамперы от автомашин;

Ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов;

Пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом;

Баночки пластмассовые из-под косметических средств;

СД-диски и кассеты от них;

Кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты;

Палочки пластмассовые от чупа-чупсов;

Аксессуары для ванных и туалетных комнат (мыльницы, подставки под зубные щетки, навесные пластиковые полочки и т.д);

Канцелярские товары: ручки шариковые со стержнями и без; маркеры; фломастеры; линейки и треугольники пластмассовые; пластмассовые пеналы для ручек и карандашей;

Пластиковые карты;

Кассеты для фильтров очистки воды;

Тонеры для принтеров;

Прочие пластиковые изделия без маркировки кода переработки.

Важно: цветочные горшки с маркировкой 6PS сдавать в 6PS цветной, с маркировкой РЭТ1 - в РЭТ1 не бутылочный (коррекс).

В категорию «Разнопласт» не принимаются :

Использованные медицинские шприцы

Упаковка (контейнеры) из-под пищевых продуктов.

Изделия с маркировкой «3» и «7».

Изделия из композитных материалов с маркировкой С/...

Тюбики от кремов, лекарств, зубной пасты и т.д.

Клеенка;

Шторка для ванны.

Даты акций приема вторсырья в декабре этого года вы сможете найти по ссылке.

Напомним, средства, вырученные от сдачи вторсырья, собранного на акциях, организованных «Велесом» идут на содержание животных и их лечение в ветеринарных клиниках.

