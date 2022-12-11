Новые фракции вторсырья можно сдать на экологических акциях в Вологде.
Партнеры общества защиты животных «Велес» начали принимать новые виды вторсырья, поэтому на акциях, организованных «Велесом» вологжане могут сдать новые фракции:
- пакеты из-под хлебобулочных изделий 5РР,
- клипсы от хлебных пакетов,
- пластиковые карты,
- фломастеры,
- пустые шариковые ручки со стержнями.
— Наш партнер со временем находит сбыт новых фракций вторсырья, поэтому и мы увеличиваем перечень сбора. «Разнопласт» можно приносить и в стационарные контейнеры, а вот пакетики мы принимаем только на таких акциях, — цитирует руководителя ОЗЖ «Велес» Ольгу Клюквину медиапортал «Добрая Вологда».
Напомним, в категорию «Разнопласт» можно сдавать:
- Пластмассовые игрушки и их лом;
- Пластиковая мебель и ее лом;
- Пластмассовые цветочные горшки и детские горшки.
- Отходы пластиковых плинтусов и панелей;
- Плечики для одежды;
- Зубные щетки;
- Бамперы от автомашин;
- Ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов;
- Пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом;
- Баночки пластмассовые из-под косметических средств;
- СД-диски и кассеты от них;
- Кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты;
- Палочки пластмассовые от чупа-чупсов;
- Аксессуары для ванных и туалетных комнат (мыльницы, подставки под зубные щетки, навесные пластиковые полочки и т.д);
- Канцелярские товары: ручки шариковые со стержнями и без; маркеры; фломастеры; линейки и треугольники пластмассовые; пластмассовые пеналы для ручек и карандашей;
- Пластиковые карты;
- Кассеты для фильтров очистки воды;
- Тонеры для принтеров;
- Прочие пластиковые изделия без маркировки кода переработки.
Важно: цветочные горшки с маркировкой 6PS сдавать в 6PS цветной, с маркировкой РЭТ1 - в РЭТ1 не бутылочный (коррекс).
В категорию «Разнопласт» не принимаются:
- Использованные медицинские шприцы
- Упаковка (контейнеры) из-под пищевых продуктов.
- Изделия с маркировкой «3» и «7».
- Изделия из композитных материалов с маркировкой С/...
- Тюбики от кремов, лекарств, зубной пасты и т.д.
- Клеенка;
- Шторка для ванны.
Даты акций приема вторсырья в декабре этого года вы сможете найти по ссылке.
Напомним, средства, вырученные от сдачи вторсырья, собранного на акциях, организованных «Велесом» идут на содержание животных и их лечение в ветеринарных клиниках.