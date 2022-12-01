Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в декабре

01.12.2022 [Общество]

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в декабре. Обращаем ваше внимание, что из-за праздников, в этом месяце количество акций меньше, чем обычно.

Сдать вторсырье в декабре вологжане смогут:

3 декабря, суббота:

  • с 11:00 до 12:00 Рождественский парк – фестиваль «ЭкоПарк»
  • с 14:00 до 15:00 у Зенитки – сбор в пользу питомцев ОЗЖ «Велес»

10 декабря, суббота:

  • с 11:00 до 12:00 Конева, 6 – сбор в пользу питомцев ОЗЖ «Велес»
  • с 14:00 до 15:00 Ленинградская, 148 – сбор в пользу питомцев ОЗЖ «Велес»

17 декабря, суббота:

  • с 11:00 до 12:00 Новгороская 23, у почты напротив «Мармелада» – фестиваль «ЭкоПарк»
  • с 14:00 до 15:00 К.Маркса, 105, «Арт-Рыба» у ТЦ «Апельсин» – сбор в пользу питомцев ОЗЖ «Велес»

3 и 17 декабря в Вологде пройдет городской фестиваль «ЭкоПарк», в котором принимают участие несколько экологических организаций, поэтому перечень принимаемого вторсырья шире, чем в другие дни.

В «ЭкоПарке» примут участие «Велес», «ЭкоБессрочка» и «ЭкоЛогика». Приводим перечень вторсырья, которые можно передать на акциям волонтерам этих организаций.

Перечень видов вторсырья, которые можно сдать на акциях в пользу ОЗЖ «Велес»

  • Стекло: бутылки питьевые целые и битые любой емкости и цвета, бутылочки из-под лекарственных средств, банки целые и битые любой емкости и цвета, оконное стекло целое и битое, плафоны от светильников, стеклянная посуда. Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки. Просьба не приносить: стеклопакеты, лампы и лампочки, изделия из фарфора и керамики (посуда, сувениры и т.д.), градусники, зеркала, термометры.
  • Металл: алюминиевые банки из-под пива и напитков, алюминиевые и жестяные банки из-под корма для животных, алюминиевая посуда (кастрюли, миски, кружки, сковородки и т.д.), алюминиевые столовые приборы (ложки, вилки), жестяные консервные банки, крышки металлические (под закатку и винтовые), пустые аэрозольные баллончики из-под освежителей воздуха, косметических и гигиенических средств, антистатиков и т.д., фольга алюминиевая.
  • Бытовая, оргтехника и ее части: крупная и мелкая бытовая техника и ее части в любом состоянии (телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, газовые плиты, электроприборы, электро- и водосчетчики и т.д.), оргтехника и ее части в любом состоянии (компьютеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы и т.д.), сотовые телефоны в любом состоянии.
  • Линолеум: любого цвета, размера, толщины, кроме советского с ворсом на изнанке.
  • ТетраПак, ПюрПак, ЭлоПак: пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков. Ополоснуть, смять.
  • Разнопласт: пластмассовые игрушки и их лом, пластиковая мебель и ее лом, пластмассовые цветочные и детские горшки, отходы пластиковых плинтусов и панелей, плечики для одежды, зубные щетки, бампера от автомашин, ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов, пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом, баночки пластмассовые из-под косметических средств, СД-диски, кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты.
  • Пластик твердый с маркировкой PET1, который делим на 2 вида: бутылочный (пластиковые бутылки из-под воды и напитков; флаконы из-под бытовой химии) и небутылочный (контейнера под пищевые продукты с маркировкой РЕТ1, упаковки из-под тортов, пластиковые одноразовые стаканчики с маркировкой РЕТ1, контейнеры из-под яиц с маркировкой РЕТ1). Крышечки снять, ополоснуть, смять.
  • Пластик 2/HDPE твердый: флаконы из-под бытовой химии, канистры, флаконы из-под лекарственных препаратов, бутылки из-под питьевых йогуртов. В чистом виде.
  • Крышечки, крышки: все виды пластиковых крышек любого размера и цвета от бутылок и флаконов.
  • Пластик 5РР: пластиковые стаканчики для пищевых продуктов (сметана, йогурт и т.д.), пластиковые ведерки для пищевых продуктов, контейнеры для пищевых продуктов (фарш, котлеты и т.д.), пластиковые крышки от стаканчиков и ведерок с маркировкой 5РР.
  • 6/ps, который делим на 3 вида: прозрачный, цветной и вспененный: прозрачные контейнеры от пищевых продуктов, цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов, лотки и подложки от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц.
  • Пенопласт - разломать на мелкие кусочки.
  • Поролон: любого цвета и размера, губки для мытья посуды без абразивного слоя.
  • Подушки пуховые, перины пуховые.
  • Пакеты «майки»: пакеты - майки «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д., пакеты - майки черные, белые, цветные (с рисунком и без).
  • Пакетики прозрачные (шуршащие): пакетики прозрачные, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.
  • Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие): пакетики прозрачно - зеленые, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.
  • Пакеты «хрустящие»: пакеты из-под круп, пакеты из-под сахара, пакеты из-под макаронных изделий, пакеты из-под кондитерских изделий (конфеты, пряники, баранки, сушки и т.д.). Просьба не приносить: пакетики из-под чипсов, семечек и т.д., пакеты из-под пельменей, пакеты из-под хлеба 5РР, пакеты с фольгированным слоем.
  • Пленка парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE): пленка полиэтиленовая (ПВД, ПЭВД, ПНД), стрейч - пленка, пакеты и пленка LDPE 4 (например: пакеты от OZON), пакеты подарочные (не фольгированные), пленка пупырчатая.
  • Макулатура и офисная бумага: книги, газеты, журналы, тетради, рекламные листовки и проспекты, тонкий картон (пачки из-под каш, чая и т.д), тонкая картонная упаковка из-под косметических средств, зубной пасты, лекарственных препаратов, календари и другая печатная глянцевая продукция, офисная белая бумага (черновики, архивы). Обязательно сложить максимально компактно и удалить все небумажные элементы - скрепки, пружинки, пластиковые окошки, проверить на ламинацию).
  • Картонные решетки из-под яиц, втулки картонные клееные, гильзы от бумажных полотенец, линолеума.
  • Гофрокартон: картонные коробки из гофрокартона в сложенном виде, листы из гофрокартона целые и резаные.
  • Поликарбонат в чистом виде.
  • Счетчики для воды.

Также в ходе акций зоозащитники с благодарностью примут гуманитарную и финансовую помощь для подопечных «Велеса».

Волонтеры не смогут принять пластик с маркировкой 3, 7, керамические издания, блистеры, пакеты из-под хлеба, пакеты и упаковку с блестящим слоем и фольгированную макулатуру.

Перечень видов вторсырья, которые можно сдать на акциях волонтерам «Экобессрочки»:

  • отработанные батарейки аккумуляторы,
  • блистеры от таблеток,
  • просроченные таблетки (приносить отдельно от блистеров) ‼
  • электронные сигареты
  • старое хлопковое постельное бельё
  • сломанные зонтики
  • зубные щетки
  • пробковые пробки от бутылок вина
  • зажимы из-под хлебных пакетов
  • бижутерию
  • искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде)
  • диски CD/DVD
  • пластиковые коробки из-под CD/DVD дисков и кассет
  • тюбики, дойпаки и паучи (берем только разрезанные, помытые и сухие, можно с крышкой)
  • пластиковые яйца из-под Киндер-сюрпризов (только желтого и оранжевого цвета)
  • рентгеновские снимки
  • кассовые чеки (без скрепок и пластиковых втулок)
  • контейнеры для линз (нужно предварительно удалить фольгированную пленку)
  • фломастеры и ручки (из ручки вынуть стержень, их не принимаем)
  • одноразовые бритвенные станки
  • дозаторы (нужно вынуть трубочку, ее не принимаем)
  • крышечки от «ФрутоНяни»

Автономная некоммерческая организация «ЭкоЛогика» примет у населения:

  • крышки
  • пластиковые карты
  • чеки
  • бижутерию
  • тюль
  • джинсы/джинсовую ткань
Тэги: вторсырье, акция, Экология

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