Минюст объявил иностранным агентом издание The Bell

09.12.2022 [Общество]

Министерство юстиции России пополнило снисок иностранных агентов 9 декабря, сообщает издание «КоммерсантЪ».

В список иностранных агентов внесены:

  • издание The Bell,
  • журналист «Дождя» Михаил Фишман,
  • шесть активистов «Экологического движения 42», 
  • Ровшан Аскеров — бывший участник шоу «Что? Где? Когда?»
  • Ростислав Мурзагулов — бывший глава общественной палаты Башкирии;
  • Рубен Апресян — философ.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 1 декабря в России иноагентом смогут признать любого, кто попал под «иностранное влияние».

Тэги: иностранные агенты

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