Минюст объявил иностранным агентом издание The Bell

Министерство юстиции России пополнило снисок иностранных агентов 9 декабря, сообщает издание «КоммерсантЪ».
В список иностранных агентов внесены:
- издание The Bell,
- журналист «Дождя» Михаил Фишман,
- шесть активистов «Экологического движения 42»,
- Ровшан Аскеров — бывший участник шоу «Что? Где? Когда?»
- Ростислав Мурзагулов — бывший глава общественной палаты Башкирии;
- Рубен Апресян — философ.
Ранее NewsVo рассказывал, что с 1 декабря в России иноагентом смогут признать любого, кто попал под «иностранное влияние».