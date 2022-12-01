С 1 декабря в России иноагентом смогут признать любого, кто попал под «иностранное влияние»

В России вступил в силу новый закон об иноагентах. Он регламентирует деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушени.

Теперь по закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Раньше, чтобы получить статус иноагента необходим был факт иностранного финансирования.

Что такое иностранное влияние по новому закону? Это «предоставление иностранным источником поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и/или иными способами». Поддержкой может быть, в частности, финансирование или оказание организационно-методической, научно-технической помощи, а также «помощи в иных формах».

Иностранные источники — это зарубежные государства, власти иностранных государств, международные и иностранные организации, иностранцы и любые другие иностранные структуры, а также российские посредники. В законе уточняется, что деятельность иноагента должна касаться политики, сбора сведений в области военной, военно-технической деятельности России, распространения предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участия в их создании.

При этом представители власти, госкомпании, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также подконтрольные им лица не могут быть признаны иноагентами.

Иноагентам с 1 декабря нельзя будет проводить массовые мероприятия у зданий органов власти, служить в МВД, заниматься образовательной деятельность, сотрудничать с партиями, участвовать в закупках, получать государственную финансовую поддержку или применять упрощенную систему налогообложения и так далее.

При этом иноагент обязан сообщать о наличии своего статуса в уполномоченный орган государственной власти, а также своим учредителям, бенефициарам и работникам. Все материалы, публикуемые иноагентом, в том числе через СМИ и в интернете, должны сопровождаться соответствующей маркировкой. Она должна быть на русском языке, ее размер должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала. А указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, если его нет, то перед началом материала. Продолжительность демонстрации маркировки в аудио- или видеоматериале в начале трансляции должна составлять не менее 15 секунд.