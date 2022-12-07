Жителя Вологды, который прятался от полицейских в диване, будут судить за причинение смертельной травмы соседке

07.12.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшей и краже.

Как NewsVO сообщал ранее, тело 45-летней пострадавшей было найдено в закрытой на навесной замок комнате коммуналки на улице Петрозаводской 17 августа. Эксперты установили, что она скончалась от тяжких телесных повреждений. Подозреваемым оказался сосед женщины, с которым она выпивала накануне. Его задержали 12 сентября в одной из квартир города. Мужчина пытался спрятаться от полицейских в диване.

«По версии следствия, между ними в ходе совместного распития спиртного произошла ссора ввиду возникшей неприязни. В ходе ссоры фигурант нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, от которых пострадавшая скончалась. После содеянного злоумышленник запер погибшую в комнате и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Как выяснилось, после он проник на территорию склада предприятия, где раньше работал, и похитил оттуда телевизор, игровую приставку и другое имущество. Сумма ущерба от его действий составила около 30 тысяч рублей.

Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: тяжкий вред здоровью, травмы, пьянка, гибель человека, соседи, избил, кража, уголовное дело

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