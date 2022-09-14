В Вологде в закрытой комнате коммуналки нашли труп женщины

14.09.2022 [Происшествия]

В Вологде в закрытой на замок комнате коммунальной квартиры дома на улице Петрозаводской нашли тело женщины.

Полицейские обнаружили труп ещё 17 августа. Выяснилось, что потерпевшая скончалась от тяжких телесных повреждений. Подозреваемого, которым оказался сосед женщины, задержали 12 сентября.

«Следствие полагает, что в период с 25 июля по 1 августа 2022 года пришедший в квартиру фигурант, стал употреблять спиртное с потерпевшей, в ходе возникшей ссоры он нанес ей множественные удары по голове и туловищу, причинив ей смертельные повреждения, после чего запер погибшую в комнате и скрылся с места происшествия. 12 сентября местонахождение фигуранта было установлено оперативными сотрудниками УМВД России по г. Вологда в квартире одного из домов г. Вологды. Мужчина при этом прятался в диване», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Задержанный признался в содеянном. Суд заключил его под стражу.

Тэги: труп, избил, соседи, подозреваемый, задержание
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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