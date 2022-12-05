За кризис заплатит население: как рост тарифов на ЖКХ влияет на пополнение бюджета

05.12.2022 [Общество]

С 1 декабря в России в среднем на 9% выросли тарифы на ЖКХ.  За ближайший год средняя российская семья заплатит за увеличение тарифов около 6 тыс. руб. Об этом говорят эксперты. При этом повышение тарифов принесет дополнительный доход монополиям и управляющим компаниям, а долги населения перед ресурсоснабжающими организациями вырастут. 

Тарифы в России растут второй раз за год. Обычно это происходит раз в год — летом. Власти обосновали повышение тарифов тем, что эти деньги пойдут на ремонт сетей. В Минэкономразвития отмечали, что перенос сроков связан с необходимостью обеспечить бесперебойную работу отрасли ЖКХ и развитие инфраструктуры. В ФАС также заявили о необходимости обновления сетей.

Однако, не стоит забывать, что в оплату услуг ЖКХ входит налог на добавленную стоимость. Также все ресурсоснабжающие организации платят налог на прибыль. На сайте Федеральной налоговой службы говорится, что  налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. Этот налог платят все российские юридические лица (ООО, АО, ПАО и пр.). По данным Вологдастата, объём отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по Вологодской области в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 7,6% с января по октябрь, а в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов на 2,7%. При этом другие производства, как NewsVo писал ранее показывают спад. Так что повышение тарифов, хороший способ пополнить бюджет.

Чиновники уверяют, что в 2023 году индексации тарифов не будет. 

По статистике Росстата среднестатистическая российская семья на оплату ЖКХ тратит 5,52 тыс. руб. ежемесячно, и это составляет 10,4% в общих потребительских расходах семей. В Вологодской области в 2021 году расходы среднестатической семьи на ЖКУ и топливо составляли 4736 рублей, или 10,1% от всех расходов. В целом за 2022 году эта цифра увеличилась сначала на 2-3% в июле, а затем сразу на 9% в декабре. В Минэкономразвития ожидают, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц после декабрьской индексации тарифов вырастет на 324 руб. 

При это в Банке России ожидают, что рост тарифов ускорит инфляцию. Так зампред ЦБ Алексей Заботкин оценил ее в 0,5 процентного пункта.

Если для среднего российского домохозяйства (а их по последней переписи насчитывается 54,6 млн) затраты на ЖКХ с декабря вырастут на 324 руб., то отрасль в целом получит дополнительно в 2023 году 212 млрд руб. Если в расчет взять просто увеличение среднего по стране платежа на 9%, то сверхдоход системы ЖКХ (а следовательно, минус из кармана населения) составит уже 362 млрд рублей.

 

Тэги: ЖКХ, тарифы

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