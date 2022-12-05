За кризис заплатит население: как рост тарифов на ЖКХ влияет на пополнение бюджета

С 1 декабря в России в среднем на 9% выросли тарифы на ЖКХ. За ближайший год средняя российская семья заплатит за увеличение тарифов около 6 тыс. руб. Об этом говорят эксперты. При этом повышение тарифов принесет дополнительный доход монополиям и управляющим компаниям, а долги населения перед ресурсоснабжающими организациями вырастут.

Тарифы в России растут второй раз за год. Обычно это происходит раз в год — летом. Власти обосновали повышение тарифов тем, что эти деньги пойдут на ремонт сетей. В Минэкономразвития отмечали, что перенос сроков связан с необходимостью обеспечить бесперебойную работу отрасли ЖКХ и развитие инфраструктуры. В ФАС также заявили о необходимости обновления сетей.

Однако, не стоит забывать, что в оплату услуг ЖКХ входит налог на добавленную стоимость. Также все ресурсоснабжающие организации платят налог на прибыль. На сайте Федеральной налоговой службы говорится, что налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. Этот налог платят все российские юридические лица (ООО, АО, ПАО и пр.). По данным Вологдастата, объём отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг по Вологодской области в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 7,6% с января по октябрь, а в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов на 2,7%. При этом другие производства, как NewsVo писал ранее показывают спад. Так что повышение тарифов, хороший способ пополнить бюджет.

Чиновники уверяют, что в 2023 году индексации тарифов не будет.