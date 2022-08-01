Индекс промышленного производства в Вологодской области продолжает падать

01.08.2022 [Экономика]

Индекс промышленного производства в Вологодской области в июне упал более чем на 12% по сравнению с июнем 2021 года. По итогам первого полугодия спад составил 4,4%. Такие данные предоставил Вологдастат в отчёте за январь–июнь 2022 года. По сравнению с маем спад в июне составил 5,8%.

Самый большой спад отмечается в сфере производства пищевых продуктов, текстильных изделий производство бумаги, бумажных изделий, в полиграфической деятельности и копировании носителей информации, производстве лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве мебели и прочих. Показавшее в мае рост в 5 раз производство в категории «компьютеров, электронных и оптических изделий», в июне также выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Но уже в 2,3 раза. Однако, за полгода в этой отрасли получился спад. Примерно на 23% по сравнению с первым полугодием прошлого года. 

Данные Росстата

Ранее NewsVo писал, что в мае Вологдастат также фиксировал сокращение производства в Вологодской области. Индекс производства промышленной продукции по Вологодской области в мае этого года составил 89,5% по сравнению с маем прошлого года. Снижение на 10,5%.  По сравнению с предыдущим месяцем — 6,2%.

Тэги: экономика, статистика

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