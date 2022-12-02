Вологодский водитель помог справиться с затором на мосту через Шограш

Автомобилисты Вологды благодарят неизвестного водителя, который помог справиться за затором на мосту через реку Шограш. При въезде на мост встал автобус. Ситуация попала на камеры Baza.net.

На видео видно, что автобус по неизвестной причине не мог заехать на мост. За ним образовалась пробка. Тогда один из водителей взял ситуацию в свои руки. И отрегулировал движение на мосту и кольце. Автобус отъехал назад, а потом удачно попал на мост.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде проезд по левому мосту через реку Шограш на улице Конева перекрыли 1 декабря из-за капитального ремонта. Транспорт сможет проехать по правому, ранее отремонтированному, мосту. Полосы для транспорта разграничены бетонными блоками.