В ходе спецоперации в Украине погиб житель Череповецкого района

Глава администрации Череповецкого района Роман Маслов сообщил о гибели жителя Череповецкого района в ходе спецоперации.

«Сегодня прощаемся с нашим земляком Сергеем Смирновым. При исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Смирнов Сергей Сергеевич, механик-водитель мотострелкового отделения мотострелкового батальона», — написал Роман Маслов.

Сергей Смирнов родился 22 августа 1989 года в Вентспилсе, где служил его отец. В 1994 году семья переехала жить в деревню Новое Домозерово под Череповец.