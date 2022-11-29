Меценат Герман Якимов рассказал, что изначально совершенно не планировал заниматься реставрацией

История из серии «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вологодский меценат Герман Якимов в интервью российскому урбанисту Аркадию Гершману рассказал, с чего началось его увлечение реставрацией деревянных домов в Вологде.

Напомним, предприниматель Герман Якимов уже отреставрировал в Вологде три исторических деревянных дома, еще два дома находятся сейчас в процессе реставрации.

– Я начал в 2013-м году. На торгах продавалось здание – Чернышевского, 17 – Дом с лилиями. Он тогда не был выявленным памятником, продавался как простое здание. Я даже не думал, что может быть памятником и на торгах взял и приобрел его. А потом уже через некоторое время выявили как памятник культурного наследия регионального значения, – рассказал в интервью Герман Якимов.

По его словам, на тот момент, когда здание было признано памятником, там уже работала бригада рабочих. Начатые работы пришлось срочно останавливать. И если за обычный проект ремонта здания предприниматель заплатил всего 10 000 рублей, то за новый проект реставрации дома пришлось выложить 1 300 000 рублей.

– Это была какая-то месть, что дом кому-то другому предназначался? – уточняет у мецената Аркадий Гершман. – На этом месте хотели построить какое-то новое торговое здание, – пояснил Герман Петрович. – Это помещение хотели снести. Я разговаривал с архитекторами, которые в этом деле понимают. Я там не должен был вписаться. Были какие-то последствия, сейчас не хочу о них вспоминать. Но моменты такие... что не очень приятные воспоминания… Сейчас в Вологде уже больше десяти домов реставрируют, а когда я начинал реставрации деревянных домов вообще не было. Приходили, сжигали их, и на этом месте, как обычно, строили кирпичное здание, которое обшивали вагонкой.

Дочь Германа Якимова – Анна также говорит о том времени, как о сложном периоде. Она рассказала, что изначально Дом с лилиями приобрели только для того, чтобы открыть там цветочный магазин:

– Спустя пару месяцев нам приходит уведомление о том, что дом признан объектом культурного наследия регионального значения. Мы тогда были в шоке и в панике, мы не знали, что делать, мы не знали, что это означает даже. Мы сначала стали изучать, что же нас ждет... - И, видимо, не обрадовались? – уточняет Аркадий Гершман. – Вообще, не обрадовались сначала! Мы узнали, что бригаду ремонтников надо выгонять из дома, заказывать проект реставрации и искать команду, которая имеет лицензию на то, чтобы делать эти работы. И вкладывать много сил, времени и денег, чтобы привести это в тот вид, который будет соответствовать историческому виду этого дома. Дальше было сложное время переживаний, раздумий, но все-таки было принято решение, что дом станется с нами, мы попробуем заняться его реставрацией.

По словам Анны, это был самый сложный этап потому, что они еще ничего не знали о реставрации.

На вопрос о том, что же все-таки привлекло Якимовых в реставрации зданий Герман Петрович ответил:

– Подобралась компания очень хорошая: реставраторы, архитекторы. Было очень интересно работать. И в процессе работы понимаешь, что наш город – а я родился в Вологде, учился в Вологде, ценю наш город, мне интересен наш город. И в процессе, когда дом отреставрирован, понимаешь, какая красота. Сравниваешь, что было и что стало. И смотришь, отношение простых горожан к тебе меняется. Люди стали узнавать, понимать, кто я и чем я занимаюсь, не уничтожаю, как обычно. В начале на меня наехали и администрация, и простые люди. Что, как обычно, я приду, все сожгу там и построю что-то новое. Но когда стали понимать, стали меня узнавать, ценить и администрация поменялась, стало отношение ко мне другое.

Подробнее о том, как проходила реставрация Дома с лилиями, Дома Извощикова, флигеля Дома Дружинина, а также как продвигается реставрация Дома Засецких и Дома купчихи Пановой можно узнать из видео по ссылке.

