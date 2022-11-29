Реконструкция с захватом: в Вологде суд признал незаконной реконструкцию пристройки жилого дома

29.11.2022 [Общество]

В Вологде суд удовлетворил требования ТСЖ «Дальняя 32» о признании самовольной реконструкцию пристройки дома. Пристройка попала в частные руки и собственник увеличивал ее площадь, принося неудобства жильцам. У некоторых в итоге стены выросли прямо под окнами, закрывая солнечный свет.

Ранее NewsVo писал, что жители многоэтажки на Дальней, 32 в Вологде в 2020 году обнаружили, что под их окнами началась реконструкция старой пристройки к дому. С 1997 года она является объектом незавершенного строительства. Шум от работ, отсутствие диалога, непонимание, что происходит на участке, который относится к дому, — все это вынудило людей обратиться к мэру города, а затем и в суд. 

Реконструкция, по словам жителей затрагивала общедомовую территорию. За год председателю ТСЖ дома удалось выяснить, что человеку, который занялся переделкой пристройки, принадлежит только ее один квадратный метр. На каком основании мужчина ведет работы? Сам он говорит, что все согласовано с администрацией и необходимые разрешения на работы есть, причем владеет он всей пристройкой целиком. Правда жильцы говорят, что так и не увидели от него соответствующих документов.

Осенью 2021 года жителям и ТСЖ удалось через суд остановить реконструкцию пристройки своего дома.

16 ноября также по иску жителей и ТСЖ Вологодский городской суд признал реконструкцию самовольной, обязал собственника привести постройку в первоначальное состояние на момент 2008 года, остановить ведение строительных работ, обязал возместить судебные расходы в размере более 100 000 рублей. В случае невыполнения судебного акта назначить неустойку в пользу Товарищество Собственников Жилья «Дальняя, 32» в размере 1000 рублей в день.

Тэги: ТСЖ, суды, дальняя

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