«Реконструкция с захватом»: жители Дальней, 32 в Вологде пытаются остановить работы на пристройке их дома

06.08.2021 [Общество]

Наталья Рюмина

Жители многоэтажки на Дальней, 32 в Вологде год назад обнаружили, что под их окнами началась реконструкция старой пристройки к дому. С 1997 года она является объектом незавершенного строительства. Шум от работ, отсутствие диалога, непонимание, что происходит на участке, который относится к дому, — все это вынудило людей обратиться к мэру города. Реконструкция, по их словам, затрагивает общедомовую территорию. За год председателю ТСЖ дома удалось выяснить, что человеку, который занялся переделкой пристройки, принадлежит только ее один квадратный метр. На каком основании мужчина ведет работы? Сам он говорит, что все согласовано с администрацией и необходимые разрешения на работы есть, причем владеет он всей пристройкой целиком. Правда жильцы говорят, что так и не увидели от него соответствующих документов.


Фото предоставлено председателем ТСЖ

Неприятное соседство

«Идут работы по реконструкции здания, производится демонтаж общедомовых стен и покрытия крыши. В данном доме имеются муниципальные квартиры. Работы проводятся без согласования с собственниками помещений, а также о работах собственники не были уведомлены, строительной экспертизы не проводилось. Общего собрания собственников по данным вопросам не проводилось. Реконструкция здания проводится с захватом и порчей общего имущества, принадлежащего собственникам на основании 36-й статьи ЖК РФ», — написали жители Дальней мэру Сергею Воропанову (копия письма есть в распоряжении редакции).

Застройщик возводит в этом месте второй этаж, который изначально планом дома вообще не был предусмотрен. Стройка оживилась еще в прошлом году. Тогда чтобы понять, что вообще происходит, председатель ТСЖ дома Дмитрий Ожигин направил несколько обращений в департамент градостроительства Вологды. Чиновники ответили, что реконструкция пристройки была разрешена еще в 2005 году постановлением главы города «с целью размещения помещений кафе и магазина на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0305022:200 площадью 11256 кв. м. сроком на один год». «Начальником управления архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды согласован проект реконструкции помещения под магазин стройматериалов», — уточнили в департаменте.

Там также пояснили, что после 2005 года в отношении многоквартирного дома № 32 по улице Дальней заявлений о выдаче разрешения на реконструкцию объекта, согласовании проекта переоборудования фасадов здания, согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме не поступало. А значит, никаких переоборудований с департаментом согласовано не было.

Нарушений нет?

29 июля 2020 года специалисты администрации города приехали на объект. На месте они установили, что на участке дома появился металлический забор, однако факта самовольного занятия территории, находящейся в муниципальной собственности, специалисты не зафиксировали. Да и вообще никаких нарушений не обнаружили.

Еще год назад ТСЖ направило письмо в адрес владельца пристройки с просьбой предоставить документы на реконструкцию, он не предоставил их до сих пор. Предыдущий председатель ТСЖ тоже отказалась прояснить ситуацию.

На месте стройки корреспонденту NewsVo удалось встретить собственника. Его зовут Владимир, публиковать свою фамилию он не согласился. Мужчина пояснил, что ведет здесь не строительные работы, а реконструкцию объекта незавершенного строительства, поэтому каких-то специальных разрешений ему не требуется:

«За ложные вызовы на председателя ТСЖ составлены протоколы. У нас с администрацией все согласовано. Председатель писал на меня жалобы несколько раз. Ему там объясняли, что у меня все разрешения есть. Это имущество принадлежит частному лицу. У дома на него документов нет, есть предпосылки к тому, что это общая собственность. Им кто-то закрутил мозги, что здесь всего лишь квадратный метр у собственника. Это здание полностью принадлежит мне. Я его купил в 2018 году у физического лица. Я все показывал в полиции. В прошлом году мы делали ревизию, пересогласовывали проект. Все, что в незавершенке, всегда регистрируется условно, одним квадратным метром, чтобы потом не было путаницы при сдаче объекта в эксплуатацию», — сказал Владимир.


Фото: vk.com/mvydrov

В прошлом году удалось остановить работы, однако 28 июля этого года председателю ТСЖ пришлось снова вызвать полицию. Ему помогает разобраться в ситуации депутат городской думы Максим Выдров.

«Порча общего имущества, невыносимый шум и вибрация от строительных работ, самоуправство и отсутствие диалога — результат действий собственника нежилого помещения в доме № 32 по улице Дальней. Вторую неделю жители терпят массу неудобств из-за начатой стройки. И речь идет не о соседнем земельном участке, стройка идет в трех метрах от окон квартир. Собственник нежилого помещения решил реконструировать пристройку к дому, возведя второй этаж. Имея на руках согласованный департаментом градостроительства проект и разрешение на работы от 2005 года о проведении реконструкции первого этажа пристройки, выданное сроком на один год, предприимчивый гражданин без согласия собственников помещений в доме и разрешения от администрации начал проводить строительные работы. В настоящее время направлены письма во все контролирующие городские и областные инстанции», — говорит он, отмечая, что право на общее имущество у всех собственников гарантирует статья 36 ЖК РФ.

К общей собственности на основании статьи 36 ЖК РФ относится земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке.

Пока идут разбирательства, реконструкция здания продолжается.

Тэги: Строительство, Вологда

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