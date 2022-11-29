Мобилизованным и контрактникам Вологодской области перечислено более 400 млн рублей выплат

С сентября этого года правительство Вологодской области перечислило участникам специальной военной операции более 400 млн рублей различных выплат. Более 376 млн перечислено мобилизованным, около 1 млн — контрактникам и порядка 28 млн рублей — контрактникам в именных подразделениях.

«В нашем регионе установлены дополнительные выплаты мобилизованным к тем, которые они имеют из федерального бюджета. На сегодня все призванные по мобилизации получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Им также выплачивается ежемесячно по 10 тыс. рублей. На сегодня таких выплат произведено более 376 млн рублей», — сообщил спецпредставитель губернатора по вопросам взаимодействия с военнослужащими Александр Ершов.

По его словам, контрактникам, кто заключил контракт после 24 февраля этого года и направлен для участия в спецоперации, также полагаются единовременная выплата по 100 тыс. рублей и 10 тыс. ежемесячно. На сегодня произведено выплат на сумму более 1 млн рублей с 21 сентября этого года. В регионе установлены также выплаты именным подразделениям, их размер — 300 тыс. рублей. На сегодня перечислено по 150 тыс. рублей всем контрактникам в данных подразделениях, вторая часть будет перечислена через шесть месяцев после несения службы по контракту. Выплаты второй части начнутся с января 2023 года. Выплаты бойцам именных подразделений произведены на сумму более 28 млн рублей, проинформировал Ершов.

Ранее в правительстве Вологодской области заявляли, что всего в Вологодской области необходимо было призвать 2129 человек.