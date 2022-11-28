В Череповце двоих подростков осудили за покушение на поджог военкомата

28.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор двоим подросткам, признанным виновными в покушении на поджог военкомата.

Как NewsVO сообщал ранее, сообщение о возгорании в административном здании на Краснодонцев, 118 поступило 8 мая около 1:00. Общая площадь пожара составила один квадратный метр. В дальнейшем выяснилось, что двое неизвестных бросили в здание бутылки с зажигательной смесью, а в мэрии города сообщили, что они попали в окна учреждения Росреестра.

В ходе расследования выяснилось, что в период с 1 мая по 4 мая 2022 года одному из подсудимых — 16-летнему череповчанину — в мессенджере написал неизвестный и предложил поджечь военкомат за 5000 долларов США. Тот согласился и получил 15 тысяч рублей и инструкции для изготовления зажигательной смеси.

«После чего 7 мая 2022 года юноша предложил ранее знакомому несовершеннолетнему (2005 г. р.) совершить вышеуказанное преступление за денежное вознаграждение. Они вместе разлили изготовленную смесь в семь стеклянных бутылок, а также вставили в горлышки указанных бутылок фрагменты ткани — „фитили“, тем самым изготовили коктейли „Молотова“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ночью 8 мая они бросили в здание шесть из семи бутылок с зажигательной смесью. Один из них при этом вёл видеосъёмку действий для отчёта перед заказчиком преступления. Довести преступный умысел до конца они не смогли, так как окна, в которые они попали, не разбились, и их заметили прохожие. Сумма ущерба составила 80 702 рубля 33 копейки.

В суде молодые люди согласились с предъявленным обвинением, а в период следствия возместили ущерб. Суд назначил каждому из них наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Тэги: покушение, поджог, военкомат, подростки, пожар, уголовное дело, суд, приговор

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